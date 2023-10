Marvel’s Spider-Man 2: nuova tuta da motociclista in arrivo (e non solo)

Hobie Brown, fatti da parte: c’è una nuova tuta in città, dando al Peter Parker di Marvel’s Spider-Man 2 un aspetto da motociclista

A fronte delle settantotto uniformi presenti al lancio, Marvel’s Spider-Man 2 non si nega mai una nuova tuta, specie se conferisce a Testa di Tela un aspetto da motociclista. Lo ha rivelato in un tweet l’attrice Rina Sawayama, direttamente da John Wick: Chapter 4. L’interprete si è dunque improvvisata stilista provetta, in collaborazione con la marca di moda KidSuper. Il risultato si tradurrà in una uniforme da centauro, con tanto di giacca e pantaloni di pelle. Per vederla in azione, però, dovremo aspettare un aggiornamento futuro. Ed è solo una delle tre tute che vedremo post-lancio, tutte frutto di collaborazioni tra KidSuper e personalità esterne al mondo videoludico. Gli altri due “designer” saranno il calciatore Vinicius Junior e il pilota di Formula 1 Lando Norris.

can’t believe i designed a Spidey-Suit with KidSuper for Marvel’s Spider-Man 2 !! this process was so much fun and i loved every second of designing a costume for such an iconic character. #SpiderMan2PS5 is out now ! #BeGreaterTogether #ad pic.twitter.com/x3LZQ0SnVj — RINA SLAYWAYAMA (@rinasawayama) October 21, 2023

“Sì, sì, la metto tuta”: la nuova uniforme di Marvel’s Spider-Man 2 e un futuro ben oltre l’aspetto da motociclista

Non sappiamo se le tute altereranno il gameplay, ma sappiamo che l’uniforme di Rina Sawayama è qualcosa di interamente diverso da quanto visto nel predecessore con la tuta Spirit Spider. Il gioco è disponibile per PS5 e l’abbiamo recensito in largo anticipo. Un sequel non è confermato, ma il direttore di Insomniac Games Bryan Intihar ha definito un ipotetico terzo capitolo “parecchio epico”, ma senza sapere realmente in che direzione portare il personaggio da questo punto in poi. Se sperate invece in uno spin-off tutto dedicato a Venom, gli sviluppatori stanno solo aspettando le reazioni dei fan per tastare il terreno. In caso di plebiscito, probabilmente, il gioco sarebbe già confermato.

