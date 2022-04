Mister 8: dal 3 maggio disponibile il primo episodio

La serie tv finlandese , Mister 8, disponibile il prossimo 3 maggio sulla piattaforma I Wonderfull e Prime video Channel. Diretta dal regista Teemu Nikki; una mescolanza di generi e una trama sorprendente come mai visti prima

Dopo il trionfo ottenuto a Cannes Series 2021 (in qualità di Miglior Serie e Miglior protagonista Maschile); il primo episodio della serie tv Mister 8 disponibile gratuitamente il prossimo 3 maggio. Online sulla piattaforma I Wonderfull e Prime video Channel; una serie innovativa e senza veli, diretta dal regista Teemu Nikki (Lovemilla, Euthanizer e Il cieco che non voleva vedere Titanic, per cui ha vinto il premio del pubblico a Venezia 78).

Con otto episodi totali, tutti rigorosamente con un elegante stile in bianco e nero; una sorprendete dimostrazione di maestria nell’uso dei generi cinematografici. Spaziando dallo slapstick al thriller, passando per la commedia romantica; una trama travolgente e senza veli, unita a profonde considerazioni sulla società odierna.

Un racconto fazioso e anticonvenzionale, arricchito dalla brillante e bravissima protagonista femminile, Krista Kosonen (nota Blade Runner 2046, nonché per la serie TV poliziesca Beforeigners). Affiancata dal volto maschile rivelazione dell’anno, Pekka Strang.

Mister 8: non la classica storia d’amore

L’amore può avere mille sfumature, e la protagonista Maria sembra averlo tastato appieno. Una vera commedia neo-noir, avvolta in una mescolanza di generi diversi.

Al centro della vicenda, c’è l’audace Maria. Importante delegato della nota azienda di famiglia, decide di circondarsi d’amore in modo…alternativo! Sette partner diversi fanno breccia del suo “cuore”, uno diverso per ogni giorno della settimana.

Un’organizzazione fiscale e sorprendente, improvvisamente sconquassata dall’entrata in campo di Juho, l’ottavo amore di Maria. Purtroppo, però, non ci sono otto giorni a settimana.

Ogni episodio settimanale, sarà incentrato su uno degli uomini frequentanti dalla giovane; interessando temi e stereotipi di genere. Infine, le diverse puntate saranno accompagnate da un nuovo film della collezione I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.