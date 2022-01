Nintendo Switch Online: il prossimo gioco è The Legend of Zelda Majora’s Mask

Un destino orribile che siamo ben felici di accettare: lo Zelda più cupo di sempre è in arrivo su Nintendo Switch Online, senza attese folli

Oggi, come saprete, Banjo-Kazooie ha portato per la seconda volta il duo di orso ed uccellina sull’ibrida della Grande N tramite Nintendo Switch Online, ma ora abbiamo come gradita conferma un gioco anche per il mese prossimo, ed è nientemeno che un capitolo della serie The Legend of Zelda. I lati positivi della notizia sono due: il primo è che il contagocce del colosso di Kyoto ha finalmente ripreso a correre, mentre il secondo è che a febbraio una delle principali serie ideate da Shigeru Miyamoto vanterà tutti i suoi primi cinque esponenti sulla medesima piattaforma.

Lo Zelda che non ti aspetti su Nintendo Switch Online

Parliamo proprio di The Legend of Zelda: Majora’s Mask, in dirittura d’arrivo a febbraio su Nintendo Switch Online. Il gioco è tuttora noto come uno dei capitoli più cupi della serie, in modo analogo al “collega” Twilight Princess. Un altro aspetto che ha dato al gioco ulteriore notorietà è l’impietoso ciclo del suo sviluppo, durato un solo anno grazie ad un sapiente riciclo di molti assetti visti in Ocarina of Time l’anno prima. Vi lasciamo in compagnia del trionfale tweet di Nintendo Italia.

Nel gioco, dovremo ripetere un loop di tre giorni per salvare il regno di Termina: una versione parallela e distorta della familiare Hyrule. Avremo anche modo di indossare delle maschere per trarne i poteri delle molte etnie presenti nel gioco, tra cui i Deku, gli Zora e i Goron. L’attesa sarà di durata ancora imprecisata, ma sappiamo almeno che il prossimo mese il pacchetto aggiuntivo darà ai giocatori un incentivo aggiuntivo per aprire il portafogli.

