Nvidia GeForce NOW: login da Discord e nuovi giochi nell’ultima patch

Con un comunicato stampa fatto circolare nelle scorse ore, Nvidia ha annunciato tutte le novità in arrivo con il prossimo aggiornamento di GeForce NOW, tra cui anche una nuova funzionalità grazie alla quale sarà possibile collegarsi direttamente da Discord

Per chi non ne fosse al corrente, GeForce NOW è il servizio cloud di Nvidia grazie al quale i giocatori con un qualsiasi dispositivo (che sia un PC, uno smartphone o una smart TV) di giocare a un ampio catalogo di videogiochi tramite un abbonamento mensile. Ebbene, tramite un comunicato ufficiale diffuso di recente, Nvidia ha fatto sapere del nuovo aggiornamento in arrivo per GeForce NOW, con una nuova funzionalità per collegarsi direttamente da Discord e nuovi giochi in arrivo nel catalogo. Di seguito tutti i dettagli.

Aggiornamento Nvidia Geforce NOW, login da Discord e nuovi giochi

L’ultima release dell’app Nvidia GeForce NOW, ovvero la versione 2.0.38, riguarda per ora PC Windows e Mac, e include il supporto per i login da Discord che vi permetterà di accedere e creare un account GeForce NOW. Questa nuova versione migliora anche il supporto Discord Rich Presence, grazie al quale potrete visualizzare ciò a cui si state giocando in tempo reale direttamente nello stato di Discord.

Verranno a breve inoltre aggiunti 8 nuovi giochi al catalogo: stiamo parlando di SpellMaster: The Saga, Ashes of the Singularity: Escalation, Citadel: Forged With Fire, Galactic Civilizations III, Haven, People Playground e Valley. Inoltre, per i festeggiamenti del secondo anniversario di GeForce NOW, vi sarà una ricompensa per i giocatori di World of Warships, riscattabile attraverso l’Epic Games Store, e che espande la tua flotta con due nuove navi, la Charleston e la Dreadnought.

