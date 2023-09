Nintendo Switch: nuovi bundle in arrivo!

In arrivo nuovi bundle per Nintendo Switch. Scopriamoli insieme in questo articolo dedicato alla grande N del mercato videoludico

Due nuovi bundle Nintendo Switch Lite, disponibili in corallo e turchese, propongono un design ispirato ad Animal Crossing: New Horizons e includono il gioco preinstallato, permettendo ai giocatori di creare la propria isola paradisiaca e portarla con sé ovunque si vada. I due bundle verranno lanciati il ​​20 ottobre. Nintendo Switch Lite è una console compatta, leggera, con comandi integrati e progettata esclusivamente per il gioco in mobilità.

La sua portabilità offre ai giocatori l’opportunità di prendersi un po’ di “tempo per sé” ovunque si trovino, che sia in viaggio, sul divano o nel proprio giardino. Inoltre, Nintendo Switch Lite è compatibile con tutti i software per Nintendo Switch che possono essere giocati in modalità portatile tra cui Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e l’imminente Super Mario Bros. Wonder, in uscita il 20 ottobre.

Nintendo Switch: nuovi bundle e tante novità

Lo stesso giorno si unirà alla line-up anche una console Nintendo Switch con Joy-Con Rosso Neon e Blu Neon, con Nintendo Switch Sports preinstallato, una fascia per la gamba e un codice per un iscrizione individuale Nintendo Switch Online di tre mesi. Chiunque può prendere un controller Joy-Con e competere, muovendosi nel mondo reale, in sette sport ricchi di azione: pallavolo, badminton, bowling, calcio, chanbara, tennis e golf.

I giocatori possono utilizzare l’accessorio Fascia per Gamba incluso per esibirsi in tiri prodigiosi nella modalità rigori e nelle partite uno contro uno e quattro contro quattro. I nuovi bundle Nintendo Switch verranno lanciati in Europa il 20 ottobre: ​​due dedicati a Nintendo Switch Lite e Animal Crossing: New Horizons disponibili in corallo e turchese e uno che comprende Nintendo Switch e Nintendo Switch Sports.

