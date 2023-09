Hyundai introduce Plug & Charge in Italia per le auto elettriche

Ricarica automatica e senza sforzo per i clienti Hyundai EV

Hyundai rende disponibile la funzionalità Plug & Charge, che elimina la necessità di utilizzare l’app o la scheda di ricarica per le auto elettriche, anche in Italia.

Questo sistema, oltre a rendere la ricarica pubblica ancora più comoda e sicura, consente ai clienti di risparmiare tempo mediante l’autenticazione automatica.

La prima vettura del brand con questa funzionalità, resa disponibile da uno dei più recenti aggiornamenti OTA, è la Ioniq 6, ma sarà presente anche sulla nuova Kona Electric sin dal momento del lancio, che si annuncia imminente. Attualmente, gli operatori che offrono punti di ricarica con questa tecnologia nel Vecchio Continente sono Ionity e Aral Pulse, ma in futuro se ne aggiungeranno altri.

Comunque, mediante una collaborazione con i fornitori di soluzioni di ricarica, tra cui Digital Charging Solutions, Hyundai Motor Europe garantisce ai suoi clienti EV l’accesso a una rete di ricarica affidabile in tutto il continente.

Per rendere operativa questa funzione è necessario abilitarla nell’account Charge myHyundai, in seguito sarà sufficiente collegare la vettura ad un punto di ricarica abilitato a Plug & Charge per iniziare a ricaricare. Nel primo collegamento a seguito dell’attivazione, un certificato viene installato automaticamente sul veicolo in circa dieci secondi e consente l’avvio automatico delle sessioni di ricarica successive.

