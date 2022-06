Nintendo Direct: un nuovo rumor ritenta con una data fissata per fine giugno

Ci si prova sempre, quando si tratta di Nintendo Direct: abbiamo un secondo rumor, stavolta per la fine del mese di giugno anziché l’inizio

Fermatevi se l’avete già sentita: la Grande N sta preparando un nuovo Nintendo Direct e un rumor asserisce che la data sia alla fine di giugno. Siamo onesti, non è più o meno quello che avete sentito qualche giorno fa? Naturalmente, settimana scorsa si parlava di una presentazione prevista proprio dopodomani, ma in attesa di una conferma (che sarebbe potuta/dovuta arrivare in queste ore, se fosse questo il caso) qualcun altro alza il tiro. La speculazione cresce in modo direttamente proporzionale alla segretezza dei contenuti, e ora è una giornalista affermata ad alzare il tiro sul calendario.

Provaci ancora, rumor: il Nintendo Direct di fine giugno

Durante una diretta Twitch in cui ha seguito lo showcase di Xbox e Bethesda, l’ex giornalista Alanah Pearce ha riacceso la ruota dei rumor: sì, un Nintendo Direct arriverà (si spera) a fine giugno. Nel pieno della copertura degli eventi di Microsoft, un messaggio nella chat di gruppo ha posto il gravoso quesito. Meno gravosa, salvo un’osservazione dell’ultimo minuto, è stata la risposta della Pearce. “Non so se è stato annunciato. Ma lo avete sentito qui per primi. Fatemi controllare.” Ebbene sì: anche gli streamer hanno degli appunti. E non è neanche mancata una data precisa (abbiamo detto “precisa”, non “attendibile”).

“Me lo sono segnata”, prosegue la Pearce, prima di dichiarare: “29, sì. 29 giugno, Nintendo Direct.” Naturalmente, trattandosi di speculazione, non sono mancate le proverbiali mani avanti: “Non è tecnicamente un leak, perché Nintendo non me l’ha detto.” La streamer ha poi concluso la sua previsione facendo un’osservazione colorita (leggasi: intraducibile) sulla presunta bassa qualità delle cartucce che sparerà il Colosso di Kyoto. Ricordiamo ovviamente che oltre ad essere un’ex giornalista di settore, la Pearce è attualmente una sceneggiatrice per Sony Santa Monica, il che spiegherebbe quantomeno un minimo di tifoseria. La scorsa presentazione ha rivelato sia Nintendo Switch Sports (che abbiamo recensito con entusiasmo) sia Mario Strikers: Battle League Football (che stiamo recensendo con entusiasmo).

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate della tentata previsione? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.