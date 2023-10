Nintendo 3DS e Wii U: annunciata la data per la chiusura del servizio online

Il futuro del passato della Grande N è offline: i servizi online di Nintendo 3DS e Wii U sono prossimi alla chiusura, dopo dieci anni

Non è un giorno allegro per i sostenitori dei due predecessori di Switch: i servizi online (gratuiti) di Nintendo 3DS e Wii U sono ormai prossimi alla chiusura. Non è la prima saracinesca che l’azienda kyotense abbassa per le sue piattaforme della scorsa decade, dopo i battenti dei due eShop chiusi di recente. Tuttavia, come vedete nel tweet qui sotto, il calo del sipario non sembra avere alcuna intenzione di rallentare. Che si tratti di co-op o di competizione, tutti i servizi smetteranno di essere disponibili dall’inizio del prossimo aprile. Non c’è che dire: la fine dell’anno fiscale porta con sé dei pesci d’aprile non proprio tra i più divertenti.

Da inizio aprile 2024, il gioco online e altre funzioni che richiedono la comunicazione online non saranno più disponibili per i software per Nintendo 3DS e Wii U. Grazie per il vostro continuo sostegno ai nostri prodotti. Per maggiori informazioni: https://t.co/y9fMS8Njmw — Nintendo Italia (@NintendoItalia) October 4, 2023

Buone notizie, ciurmaglia: eccezioni alla chiusura dell’online di Nintendo 3DS e Wii U

Non tutta la chiusura dell’online vien però per nuocere. Per fare un esempio come un altro, la Banca Pokémon sarà ancora accessibile al pubblico e resterà gratuita fino a nuovo ordine. Similarmente, per ovvi motivi, mentre SpotPass abbandonerà la nave l’utilizzo handheld-only di StreetPass renderà di fatto immortale la feature in questione di Nintendo 3DS. Non abbiamo un giorno specifico per la cessazione delle attività, ma non è affatto da escludere che l’infausto giorno arrivi prima. Morale della favola: sotto con l’online di Mario Kart 7, la scocca dorata non si sbloccherà certo da sola!

Ora sta a voi dirci la vostra: per voi è una doccia fredda o no?