Polestar 3: sviluppo avanzato e test estremi nel deserto

Lo sviluppo di Polestar 3 è arrivato a un punto ormai avanzato, con tanto di test nel deserto. Vediamo tutti i dettagli

L’avanzamento del progetto di Polestar procede spedito e si trova in fase avanzata, dopo intensivi test condotti in condizioni climatiche estreme negli Emirati Arabi Uniti. Con l’inizio della produzione previsto per il primo trimestre del 2024, Polestar sta per ampliare la sua gamma, includendo i nuovi SUV Polestar 3 e Polestar 4.

Il futuro SUV Polestar 3 si avvicina alla produzione dopo test sotto il sole rovente

Dopo il debutto internazionale al Goodwood Festival of Speed 2023 in Inghilterra, i prototipi di Polestar sono stati trasferiti negli Emirati Arabi Uniti nel mese di agosto, accompagnati da un team di ingegneri incaricati di perfezionare il sistema climatico per le sfide delle temperature più elevate. Questa spedizione ha coinvolto città metropolitane e deserti circostanti come Dubai e Abu Dhabi, con temperature che hanno toccato i 50 gradi Celsius.

Questo rappresenta uno dei molteplici test climatici estremi ai quali le auto Polestar sono sottoposte durante la fase di sviluppo. Il CEO della casa svedese, Thomas Ingenlath, ha dichiarato quanto segue:

Il programma di sviluppo e test del Polestar 3 procede con successo, e prevediamo l’inizio della produzione nel primo trimestre del 2024. Il Polestar 3 è appena all’inizio del suo viaggio, e i nostri clienti possono già visitare i nostri showroom in tutto il mondo per ammirare le sue straordinarie proporzioni e sperimentare gli interni esclusivi e innovativi.

In 27 mercati selezionati, i Polestar Spaces ospitano i prototipi del nuovo SUV. Nel corso del 2024 saranno disponibili anche vetture di prova, mentre per chi volesse acquistarlo è già disponibile il preordine online su sito ufficiale. Per coloro che desiderano vedere da vicino il Polestar 3, l’auto sarà esposta nella piazza della Scala il 12 e 13 ottobre, nonché all’Autodromo Nazionale di Monza. Cosa ne pensate di questo nuovo SUV? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti il mondo dei motori e l’universo tecnologico in generale, continuate a seguire tuttotek.it!