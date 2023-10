Sul sito ufficiale di Mediaworld potete trovare Samsung Galaxy S23 in offerta. Grazie a questo sconto potrete risparmiare quasi 300€

Scopri l’incredibile offerta su Mediaworld con il Samsung Galaxy S23 da 128GB: risparmia ben 274,01€! Questo smartphone di alta gamma, originariamente a 979€, è ora disponibile a soli 704,99€. Dotato di funzionalità avanzate e prestazioni straordinarie, il Galaxy S23 offre una memoria generosa e un design elegante. Non lasciarti sfuggire questa occasione per avere uno dei migliori dispositivi mobili del mercato a un prezzo eccezionale.

Samsung Galaxy S23 crolla di 300€ grazie a questa offerta FOLLE

Samsung Galaxy S23 è il compagno perfetto per le tue avventure epiche! Questo smartphone è stato progettato pensando alle tue esigenze, con funzioni straordinarie che lo rendono un vero must have. Una delle caratteristiche più sorprendenti è la fotocamera grandangolare da 50 MP con un sensore ad alta risoluzione. Questa fotocamera cattura dettagli incredibili e ti permette di scattare foto ad alta risoluzione in un attimo.

Ma non è tutto, perché il Galaxy S23 è dotato anche del potente processore Snapdragon 8 Gen 2.1, che rende tutto più veloce e fluido. Questo significa che puoi goderti i tuoi giochi preferiti e lo streaming video senza intoppi o rallentamenti. E se sei appassionato di selfie, la fotocamera per selfie da 12 MP ti permette di catturare ritratti luminosi anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Una delle preoccupazioni principali quando si tratta di smartphone è la durata della batteria, ma con il Galaxy S23 non devi preoccuparti. La sua batteria da 3.900 mAh ti permette di utilizzarlo per lungo tempo senza doverlo ricaricare continuamente. Inoltre, il display Dynamic AMOLED 2X è super nitido e offre colori vivaci, mentre il processore Snapdragon 8 Gen 2 è stato ottimizzato per massimizzare la durata della batteria.

La visibilità adattiva ti assicura una visione chiara e brillante anche quando sei all’aperto, adattando automaticamente la luminosità dello schermo alle condizioni ambientali.

