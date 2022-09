GameMill Entertainment si gioca la sua carta corsa e, il 7 ottobre, farà uscire Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway su più piattaforme

La GameMill Entertainment, già nota per il già trattato picchiaduro All-Star Brawl ed il tanto preso in giro Big Rigs, torna dunque sulle scene con un titolo di corse che prende il meglio dagli show animati. Si tratta infatti di Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway in uscita il 7 ottobre su più piattaforme! Ma andiamo a vedere un po’ meglio di che cosa si tratta.

Nickelodeon Kart Racers 3 Slime Speedway: tutti i cartoni in pista!

Come già si può evincere questo titolo, al pari di un’altra famosa serie di titoli di corse basate su un certo idraulico baffuto, prende una serie di personaggi provenienti dalle serie animate più conosciute, li mette a bordo di assurdi veicoli e li fa gareggiare in corse senza esclusioni di colpi.

In uscita per PS4, PS5, Nintendo Switch, PC, Xbox One e Xbox Series X/S il 7 ottobre, Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway si è già rivelato in un trailer, che vi lasciamo qui sotto, a dimostrazione di come il titolo sia davvero veloce, folle quanto basta, davvero colorato ed ovviamente molto cartoon!

Tra i protagonisti a bordo dei loro veicoli troviamo dunque un cast di più di 40 personaggi (si parte da Spongebob e Jimmy Neutron fino ad arrivare a Garfield, Avatar, Danny Phantom e le Tartarughe Ninja per dirne un paio) che si avvicenderanno con almeno 90 membri dell’equipaggio interscambiabili tra loro. Inoltre non mancheranno tantissime tracce musicali che si fonderanno con le altrettanto numerose possibilità di personalizzazione dei veicoli per meglio adattarsi ai vari terreni.

Comunque sia, mentre aspettiamo di provare le piste di questo titolo, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!