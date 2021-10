Recensione Nickelodeon All-Star Brawl: piacevole, ma nulla di più

In questa recensione vi parleremo di Nickelodeon All-Star Brawl, il picchiaduro con protagonisti i personaggi dei cartoni animati del noto canale per ragazzi

Nonostante il primo titolo appartente a questa saga risalga a più di dieci anni fa e che in totale siano stati pubblicati ben sette titoli ricollegabili a essa, Nickelodeon All-Star Brawl, di cui tratteremo in questa recensione, è il primo della serie a essere reso disponibile anche per le console. Rispetto ai suoi predecessori, questo gioco si propone infatti di fare un salto di qualità.

Se i precedenti videogiochi di questo franchise erano infatti poco più che minigiochi, accessibili gratuitamente tramite il sito di Nickelodeon, questo vuole invece essere un titolo capace di rivaleggiare con gli altri picchiaduro presenti in commercio e, in particolare, con Super Smash Bros che, con tutta probabilità, è stato uno dei punti di riferimento degli sviluppatori durante la realizzazione di questo All-Star Brawl. Scopriamo insieme se sono stati in grado di creare un prodotto all’altezza degli standard di questo genere.

Lasciar parlare i pugni

In questo paragrafo della recensione siamo soliti concentrarsi sull’aspetto narrativo del gioco ma, nel caso di Nickelodeon All-Star Brawl, non ci è possibile. Questo perché il gioco non prevede alcuna struttura narrativa ed è piuttosto limitata anche per quanto riguarda le modalità di gioco, che si limitano alla battaglia libera (di cui sono presenti tre tipologie: classica, a tempo, sport), a un arcade mode piuttosto scarno e all’online.

La battaglia libera, che ci permette di giocare sia contro la CPU che contro ad altri utenti in locale, non ha al suo interno particolari qualità univoche: si tratta del classico match veloce, le cui poche variazioni sono determinate dalle tre tipologie in cui lo si può declinare. Come già accennato sopra, l’arcade mode è piuttosto deludente e si limita a proporre una serie di incontri uno contro uno. Anche la modalità online, che ha il merito di essere sufficientemente stabile, non brilla per la varietà dei contenuti proposti.

A rendere il tutto un po’ meno duro da digerire c’è il roster dei personaggi tra il quale il giocatore può scegliere. Al suo interno troviamo alcuni dei personaggi più iconici dei cartoni animati. Fanno parte di questo, tra gli altri: SpongeBob, le Tartarughe Ninja Leonardo e Michelangelo e alcuni dei protagonisti di Avatar – La leggenda di Aang; si tratta quindi di un gruppo composto da personaggi ben diversi tra di loro e, nella maggior parte dei casi, noti e apprezzati dal pubblico.

Un coloratissimo caos – Recensione Nickelodeon All-Star Brawl

L’aspetto che più colpisce di questo titolo è sicuramente la qualità del gameplay che, nonostante sia evidentemente ispirato a Super Smash Bros Ultimate, possiede alcune caratteristiche che lo rendono univoco. Quelle che maggiormente saltano all’occhio riguardano la difesa, che non assegna un pulsante alla schivata e implementa al suo posto un sistema di parata, la cui efficacia varia rispetto alla tempistica e al posizionamento nella mappa del personaggio. Dal punto di vista dell’attacco sono invece più evidenti le similitudini con il gioco Nintendo.

Quello che maggiormente sorprende di questo sistema di combattimento è la sua profondità. Si basa infatti di una serie di meccaniche stratificate, che prevedono più funzioni per la maggior parte delle mosse. Tramite di esso, Nickelodeon All-Star Brawl è in grado di premiare i giocatori che scelgono di passare più tempo a perfezionare la propria conoscenza del personaggio. Dietro a questo tipo di costruzione si percepisce inoltre la volontà degli sviluppatori di realizzare un prodotto capace di premiare la competizione e di regalare una buona quantità di ore di gioco agli utenti.

Il ritmo del gioco, che è incredibilmente veloce, bene si amalgama con questo stile di combattimento. La generale frenesia dello scontro rende ancora più complesso il riuscire a ottenere il controllo sull’azione; questo vuol dire anche che ogni singola vittoria è in grado di risultare soddisfacente, specie se ci si sta cimentando in una partita online, in cui si ha la possibilità di mettere alla prova il proprio controllo delle meccaniche di gioco.

Da Bikini Bottom al Tempio dei dominatori dell’Aria – Recensione Nickelodeon All-Star Brawl

Un altro aspetto che è necessario prendere in considerazione per i fini di questa recensione è la grafica, che nel caso di Nickelodeon All-Star Brawl non poteva che essere di tipo cartoonesco. L’estetica scelta e quindi quella corretta e, di fatti, contribuisce a rendere piacevole l’esperienza di gioco. Meno azzeccata è invece la sua realizzazione tecnica: i modelli 3D dei combattenti, nonostante abbiano tutti un aspetto decente, appaiono infatti poveri dal punti di vista delle animazioni.

Lo stesso discorso è valido anche per quanto riguarda il level design. L’estetica degli stage, che fa riferimento agli show da cui provengono i personaggi giocabili, è perfetta come sfondo per gli scontri. La struttura di questi livelli è invece assai poco accattivante e, in alcuni casi, si posiziona al limite del plagio rispetto ad alcuni degli scenari presenti nella già citata saga di Smash. La scelta di ricercare una propria personalità anche in questo aspetto avrebbe senza dubbio giovato.

Conclusioni

Mettendo insieme tutti gli aspetti trattati in questa recensione, è abbastanza evidente come nella realizzazione di Nickelodeon All-Star Brawl alcuni elementi sono stati curati sino nel dettaglio, mentre altri sono stati tralasciati. La scelta del team di sviluppo di concentrare la propria attenzione sulla realizzazione di un sistema di combattimento degno di nota è vincente: tramite di esso si è gettata la base per la costruzione di una community competitiva. A favore del titolo c’è poi la presenza di un roster composto da personaggi che si adattano bene a questo genere di videogioco.

Influisce però in negativo sul valore del titolo la povertà di contenuti, che si riflette innanzi tutto nella presenza di poche modalità di gioco. A essa si somma inoltre la scarsa attenzione riservata al level design, che lo fa sembrare un prodotto più derivativo di quanto sia in realtà. Sono queste le caratteristiche che riducono Nickelodeon All-Star Brawl a un prodotto piacevole ma, tutto sommato, non particolarmente degno di nota.

Nickelodeon All-Star Brawl è uscito lo scorso 5 Ottobre ed è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.