Meta Quest 2: ecco i giochi di punta in uscita a Luglio

Stare al passo con le uscite di Meta Quest 2 può essere complicato, ecco alcuni dei giochi da tenere d’occhio in questo mese di Luglio

Il mese di Giugno è stato ricco di uscite di giochi per VR, da titoli nuovi di zecca ad aggiornamenti importanti per giochi già esistenti. Ora è il turno di Luglio e le sorprese non mancano con giochi di Meta Quest 2 in arrivo veramente unici da tenere assolutamente d’occhio. Di seguito troverete la lista dei titoli di punta in uscita questo mese per VR.

I migliori giochi di Meta Quest 2 in uscita a Luglio

Iniziamo con i primi due giochi di Meta Quest 2 in uscita a Luglio da non perdere:

7 luglio – RUINSMAGUS , di CharacterBank, Inc: In qualità di membro della rinomata gilda RUINSMAGUS, il tuo obiettivo è quello di contribuire a rafforzarla con magia, risorse – e con saggezza! – prendendo parte a più di 25 missioni uniche, tutte facenti capo alla stessa storia.

21 luglio – Moss: Book II, di PolyarcLa: Quill è tornata, ma è braccata da coloro che cercano di distruggere il suo mondo. Per avere una possibilità, Quill ha bisogno di un vero partner al suo fianco – e speriamo che possa essere tu! Il viaggio sarà pieno di successi, ma anche di sofferenze, e fino alla fine solo tu potrai sostenere Quill nella sua missione per salvare il mondo, diventando con lei una leggenda.

Infine abbiamo:

28 luglio – Walkabout Mini-Golf: Labyrinth , di Mighty Coconut: Siete pronti a provare il nuovissimo campo DLC? Lo sviluppatore Mighty Coconut ha collaborato con la Jim Henson Company per far rivivere in VR l’iconico mondo del film fantasy, classico del 1986, Labyrinth, attraverso il divertimento del mini golf.

4 agosto – Rec Room: Showdown, di Rec Room, Inc: Fai squadra con tre amici e prendi il Rec Express per il nuovo gioco originale di Rec Room, Showdown! Questa città fantasma è stata trasformata in un campo di battaglia per chiunque abbia il coraggio di sfidare un'altra squadra di quattro persone. Con il tuo fidato vecchio revolver, fucile o carabina, potrai combattere per diventare il migliore del vecchio West! I membri di Rec Room+ avranno accesso anticipato il 4 agosto prima del lancio mondiale dell'11 agosto.

