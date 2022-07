Clash Royale: la prima edizione delle Italian Royale Series è un successo

Tramite comunicato stampa, Reply Totem ci ha parlato del grande successo ottenuto dalla prima edizione delle Italian Royale Series, il campionato italiano di Clash Royale: scopriamo insieme tutti i dettagli

Clash Royale nacque originariamente nel 2016 come titolo destinato al mercato mobile. Sviluppato da Supercell (acquisti da Tencent e sviluppatori anche di Clash of Clans) il gioco si basa sull’utilizzo strategico di mazzi di carte, in un mix letale che mescola elementi strategici al puro RNG e che, alla fine dei conti, risulta sempre assuefacente. I tornei, ovviamente, si sprecano, considerando quanto esteso e fagocitante sia il mercato degli eSports a livello internazionale. Anche in Italia, però, quest’anno è stato organizzato un vero e proprio torneo nazionale, le Italian Royale Series. Il tutto ha preso vita grazie a Reply Totem in collaborazione con POCO, che tramite comunicato stampa ci ha tenuto a sottolineare l’enorme successo della prima competizione tutta italiana targata Clash Royale.

La prima edizione delle Italian Royale Series si è conclusa lo scorso 8 luglio, al termine dei playoffs durati due giorni. A trionfare è stato Guanek, giocatore dei QLASH, aggiudicandosi così il nuovo POCO F4 GT ed il lauto montepremi. Partito non nel migliore dei modi durante la regolar season, il giocatore è riuscito ad agguantare il sesto posto e la seguente qualifica ai playoffs solamente all’ultima giornata. Alle fasi finali ha sconfitto dapprima Youssef (Hell’s Legion), poi DavideRooney (Reply Totem) ed infine Keef (Hmble), fino a quel momento imbattuto, prima in finale del winner bracket poi nella finalissima. A completare il podio e portarsi a casa una fetta del montepremi sono stati proprio Keef con un secondo posto e Youssef con la medaglia di bronzo. Una storia incredibile per Guanek: ritirato dal competitivo ormai dal 2019, ha voluto rimettersi alla prima con l’annuncio delle Italian Royale Series, in cui ha dimostrato tutto il suo valore.

Il successo delle Italian Royale Series di Clash Royale fa sperare bene

Il comunicato stampa è poi proseguito con i ringraziamenti:

Una prima stagione col botto, con la community italiana che ha risposto a gran voce e in maniera positiva al torneo, per un titolo che mancava da tempo nel panorama nazionale. La collaborazione del publisher Supercell non è stata da meno, e vista l’accoglienza, i numeri e il successo, è ormai certo l’arrivo di una seconda edizione per continuare a spingere la crescita di Clash Royla e, soprattutto, dell’eSport in Italia. Si ringrazia POCO per aver creduto in Reply Totem all’inizio al suo primo grande evento da torunament organizer e per aver riposto fiducia nella community di Clash Royale e nel potenziale del mobile gaming.

Visto l'andazzo, dunque, è praticamente confermata una seconda stagione delle Italian Royale Series di Clash Royale.