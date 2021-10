Migliori controller per PS4 | Ottobre 2021

Nonostante il mondo sia con le orecchie tese aspettando novità riguardo PlayStation 5, l’attuale gen di console è tutt’altro che morente. Per questo motivo, oggi siamo qui per proporvi la nostra guida sui migliori controller per PS4 disponibili sul mercato

Avete sfasciato il vostro controller DualShock 4 dopo l’ennesima sconfitta a Fifa? Volete fare il salto di qualità passando ad un pad che renda giustizia alle vostre potenzialità da pro player? Niente paura, siamo qui per correre in vostro soccorso con la nostra lista dei migliori controller per PlayStation 4 disponibili attualmente sul mercato!

A portata di mano

Negli ultimi anni il mercato relativo alle console ha visto nascere sempre più gadget e alternative di terze parti all’hardware di casa Sony, Microsoft e Nintendo. Incontrando le esigenze sia dei fan in cerca di alternative economiche, sia di quelli più raffinati in cerca del pad perfetto per le proprie sessioni di gaming, i controller di terze parti sono spuntati come funghi sul mercato, offrendo oggi una buona scelta all’utenza. Per aiutarvi nella vostra scelta, nel caso stiate cercando un nuovo pad per la vostra PlayStation, oggi vi proponiamo la nostra guida sui migliori controller per PS4. Iniziamo!

Nacon Asymmetric – Migliori controller per PS4

Iniziamo dal più economico della nostra lista, ma non per questo il meno valido. Il Nacon Asymmetric rappresenta una validissima alternativa (a parità di prezzo) ai controller originali Sony DualShock 4. Nonostante il pad deficiti di luci (eccetto un piccolo led centrale) e di controlli mappabili, rimane comunque una buona scelta per chi non vuole spendere troppo restando soddisfatto.

Il design asimmetrico dei tasti in pieno stile Xbox si rivela ergonomicamente comodo e piacevole così come i grilletti posteriori, solidi al tatto e reattivi. Il ricettore Bluethoot necessario per utilizzare il controller può essere collegato sia alla vostra PlayStation 4 che al vostro PC, rendendolo una buona scelta anche per gli utenti PC. Nella parte inferiore del pad è presente il solito mini-jack combo e la durata media della batteria è di 7 ore. Il prezzo, attualmente, oscilla tra i 40 e i 50 euro. Davvero niente male.

Nacon Revolution Pro – Migliori controller per PS4

Restiamo in casa Nacon con questo secondo pad: il Revolution Pro. Questo pad è leggermente più curato del precedente sia per design che per “feeling” con l’utente. Il design (anche qui asimmetrico) è disegnato sul modello del pad di Xbox One, lasciando però al centro lo spazio per il consueto touchpad. A differenza del Nacon Asymmetric, qua i tasti del controller sono completamente mappabili.

Le levette analogiche sono precise e reattive, i tasti rispondono molto bene alla pressione e la finitura “matte” del materiale gli conferisce un ottimo grip anche dopo sessioni prolungate di gioco. Questo pad non è wireless, ma dotato di cavo (quindi nessun problema di autonomia) e i tasti posteriori si rivelano particolarmente utili nella configurazione dei macro. Infine, il controller viene venduto con un kit di pesi intercambiabili, per renderlo perfettamente bilanciato (come tutto dovrebbe essere). Il prezzo attualmente si aggira attorno ai 90 euro.

Nacon Revolution Unlimited Pro V3 – Migliori controller per PS4

Terminiamo la famiglia Nacon con il controller ammiraglio della casa: il Nacon Revolution Unlimited Pro V3. Questo controller offre una controllo totale sull’esperienza di gioco, con una personalizzazione mai vista prima. Su questo pad è possibile regolare peso, lunghezza e dimensione delle levette analogiche, sensibilità dei grilletti e impostare dei profili custom per l’utente. Anche qui ci troviamo davanti ad un semi-clone del pad di Xbox One, ma l’ergonomicità e il grip conferito dai materiali lo pongono decisamente su un altro livello.

Come già detto, è possibile impostare fino a quattro profili personalizzati, che possono essere switchati rapidamente dal retro del controller. Da qui è possibile regolare la sensibilità delle levette, invertirle, calibrare la sensibilità dei grilletti, l’intensità della vibrazione e dulcis in fundo cambiare il colore dell’anello al led che circonda la levetta destra. Per il resto, il Nacon Revolution Unlimited Pro V3 mantiene tutti i pro della sua controparte più economica, con l’aggiunta della componente wireless. Per portarcelo a casa, tocca sforare leggermente il tetto dei 100 euro.

Razer Raiju Tournament Edition – Migliori controller per PS4

Se siete in cerca della perfezione, questo controller potrebbe fare al caso vostro. I componenti del Razer Raiju, ancora una volta, sono progettati sul layout del pad di Xbox One, così come la disposizione dei comandi. Nonostante possa sembrare scomodo o comunque meno ergonomico rispetto ai pad visti in precedenza, non lasciatevi ingannare dalle apparenze: questo controller si rivela preciso, solido e incredibilmente versatile.

Come già detto, le levette e i tasti sono disegnati sul layout dei controller di casa Microsoft, ma si rivelano decisamente più piacevoli e reattivi al feedback tattile. Le freccette sono separate, anzichè essere disposte su un unico piatto come sui pad precedenti. Le levette analogiche sono ben calibrate, il touchpad a molla si rivela comodo e piacevole al tatto e i grilletti sembrano avere la giusta sensibilità. Inoltre, Razer ha inserito un meccanismo che permette di switchare tra la corsa completa dei grilletti ad una più corta e reattiva, perfetta per il fuoco rapido degli shooter. I tasti mappabili sono quattro (due sul lato posteriore inferiore, due sul dorso). Il prezzo di questo controller è in linea con quello del Nacon Revolution Unlimited Pro V3, e rappresenta una validissima alternativa a chi non ha tempo da perdere in lunghe sessioni di configurazione per dimostrarsi il migliore!

Scuf Impact – Migliori controller per PS4

Chiudiamo questa nostra guida con una marca apparentemente sconosciuta, ma di tutto rispetto. Famosa per le sue alternative agli standard e i suoi prodotti di personalizzazione, Scuf ha applicato la linea guida della compagnia al suo pad ammiraglio: lo Scuf Impact. Dotato di numerose features per personalizzare le proprie sessioni di gioco, questo controller si dimostra quello più duttile, versatile e altamente customizzabile. Inanzitutto, nella confezione è possibile trovare levette analogiche intercambiabili di tre dimensioni e forme diverse, e il sistema “ring lock” permette di cambiarli in maniera rapida e semplice.

I tasti di questo controller sono completamente assegnabili (motivo per cui sul pad non compaiono simboli o indicazioni di alcun tipo) e mostrano al tatto un feedback davvero incredibile. Il layout stavolta resta quello del pad di PlayStation 4, con la differenza che sulla parte posteriore del controller troviamo ben quattro grilletti completamente personalizzabili. La texture anti-scivolamento lo rende piacevole al tatto e gli conferisce un grip perfetto. Infine, Scuf permette di personalizzare completamente l’estetica del controller prima dell’acquisto, permettendo di scegliere tra numerosi stili e colorazioni. L’unico punto a sfavore di questo pad, oltre al design che non tutti potrebbero apprezzare, è il prezzo: attualmente, il prezzo più basso registrato è di 149,99 euro.

Tiriamo le somme

Bene amici, ricapitolando quanto detto la nostra selezione comprende questi controller:

Nacon Asymmetric , ottimo compromesso tra prezzo abbordabile e qualità

, ottimo compromesso tra prezzo abbordabile e qualità Nacon Revolution Pro , un gradino sopra l’Asymmetric con tanto di pesi intercambiabili (dotato di cavo)

, un gradino sopra l’Asymmetric con tanto di pesi intercambiabili (dotato di cavo) Razer Raiju , l’ideale per chi aspira al pro gaming senza troppi fronzoli

, l’ideale per chi aspira al pro gaming senza troppi fronzoli Scuf Impact , il più personalizzabile ma anche il più costoso

, il più personalizzabile ma anche il più costoso Nacon Revolution Unlimited Pro V3, altissima qualità ad un prezzo onesto

Questi erano i nostri migliori controller per Ps4. Fateci sapere nei commenti se siete d’accordo con la nostra scelta o avete qualche altra valida alternativa di cui ci siamo dimenticati! Nel frattempo, vi invitiamo a restare aggiornati su tuttoteK per le ultime novità su hardware, videogiochi e tanto altro ancora dal mondo videoludico. Ciao!