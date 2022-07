Mondiali FIFAe 2022, i qualificati: tre gli italiani presenti!

Sono stati confermati i giocatori qualificati ai Mondiali FIFAe 2022, tra questi saranno tre gli italiani presenti alla manifestazione più attesa della stagione

L’evento più importante riguardante il mondo di FIFA si sta avvicinando, infatti dal 14 al 17 luglio 2022 alla Bella Arena di Copenaghen andranno in scena i Mondiali di FIFAe 2022, tra i giocatori che hanno strappato il pass per partecipare all’evento risultano anche tre italiani. Tra i 32 partecipanti al torneo possiamo annoverare oltre ai nostri connazionali, elementi di spicco come Stefano “PINNA97” Pinna, Levi De Weerd e i danesi padroni di casa: ONEWAYCRAZYY, KLENKE e TEAMHAJJ01.

Gli italiani presenti ai Mondiali FIFAe 2022

La nazionale di calcio italiana avrà mancato l’accesso ai mondiali in Qatar di questo inverno, però grazie ai nostri player professionisti potremmo goderci un pò di Bel Paese in una manifestazione professionistica mondiale. Perchè sono tre gli italiani che hanno staccato il pass per i Mondiali FIFAe 2022 e questi sono: Obrun2002 degli Exeed, Danipitbull di U717 Esports e Er_Caccia98 di AC Monza Team Esport. I nostri ragazzi concorreranno per un montepremi di 500.000 dollari, Forza Azzurri!

I nostri ragazzi per essere incoronati alla fine campioni, dovranno sfidare il resto dei giocatori presenti in una fase a gironi all’italiana, dove i migliori quattro per girone andranno avanti al turno successivo seguita poi da una fase ad eliminazione diretta, fino ad arrivare alla finalissima dove verrà proclamato il campione del mondo di Fifa per la stagione 2022. Le nazioni più rappresentate per questa edizione sono Olanda e Germania con quattro giocatori a testa, non male comunque l’Italia che ne porterà tre, sul terzo gradino del podio per le presenze. A conclusione del Mondiale, EA SPORTS terrà la FIFAe Club World Cup dal 20 al 23 luglio e per concludere l’evento in Danimarca la FIFAe Nations Cup dal 27 al 30 Luglio.

