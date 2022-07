Gamescom 2022: Xbox sarà presente all’evento

Microsoft ha confermato che Xbox sarà presente alla Gamescom 2022, la grande fiera dedicata ai videogiochi che si tiene ogni anno a Colonia

Solo qualche settimana fa si sono tenuti tantissimi eventi dedicati ai videogiochi, ma a quanto pare ce ne saranno presto anche degli altri. Fra non molto infatti si terrà la nuova edizione della Gamescom, la fiera dedicata ai videogiochi che si tiene ogni anno a Colonia.

Ogni anno durante questo grande evento sono presenti tantissimi sviluppatori e publisher che di solito annunciano la propria partecipazione con largo anticipo. Recentemente infatti Microsoft ha confermato che Xbox sarà presente alla Gamescom 2022 per tutta la durata dell’evento.

Tante novità sui nuovi titoli Xbox alla Gamescom di quest’anno

Come di consueto Microsoft ha comunicato a tutti gli interessati che anche quest’anno sarà presente alle Gamescom. Nonostante l’ultimo Xbox & Bethesda Games Showcase risalga solo a qualche settimana fa, sembra che la compagni abbia ancora diverse cose da mostrare a tutti i suoi fan. In particolare i giocatori potranno aspettarsi aggiornamenti su alcuni giochi già annunciati che arriveranno su Xbox nei prossimi 12 mesi, ma non solo.

Tutti coloro che decideranno di partecipare fisicamente all’evento avranno infatti la possibilità di incontrarsi e interagire con la grande community di Xbox. Inoltre molto probabilmente avrete anche l’occasione di provare con mano tanti titoli molto interessanti sia per Xbox One che per Xbox Series X e Xbox Series S.

La Gamescom 2022 si terrà dal 23 al 28 agosto a Colonia in Germania e Microsoft sarà presente in loco per tutta la durata dell’evento. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci sempre qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare il gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.