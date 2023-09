NETGEAR: nuova serie Orbi 970 con connettività Wi-Fi 7

NETGEAR introduce il Wi-Fi 7 nella sua linea di prodotti di punta Orbi, offrendo connettività d’élite. La serie orbi 970 mostra un design elegante, antenne al alte prestazioni e una rivoluzionari connessione dedicata migliorata

NETGEAR, il rinomato leader nella produzione di prodotti connessi all’avanguardia, ha lanciato la sua linea di punta Orbi con una serie innovativa chiamata Orbi 970. Questa nuova serie di dispositivi offre un design delle antenne rivoluzionario e una tecnologia esclusiva che massimizza i benefici del WiFi 7. Basata su oltre 25 anni di esperienza di NETGEAR nel campo del WiFi. La serie Orbi 970 promette prestazioni eccezionali, con velocità fino a 27 Gbps, un design sottile ed elegante; e antenne ad alte prestazioni per garantire una copertura completa in qualsiasi tipo di abitazione, indipendentemente dalla sua configurazione.

Dettagli sulla nuova serie Orbi 970 con Wi-Fi 7 di NETGEAR

Con l’espansione delle velocità di Internet multi-gigabit e l’aumento dei dispositivi connessi, la richiesta di connessioni WiFi più veloci, con minor latenza e maggiore capacità è diventata essenziale. In questa cornice, il WiFi 7 diventa fondamentale. Mentre il WiFi 6E aveva aperto la banda da 6 GHz per i dispositivi più recenti, il WiFi 7 porta avanti questa promessa; espandendo i canali a 320 MHz e fornendo velocità e prestazioni senza precedenti.

La serie Orbi 970 sfrutta appieno il potenziale di questo nuovo standard attraverso una tecnologia innovativa che assicura che i vantaggi siano accessibili in ogni angolo della casa; dai dintorni della porta d’ingresso al giardino, e su tutti i dispositivi simultaneamente. Questi dispositivi Orbi 970 sono dotati di tecnologia Quad-Band brevettata; inoltre possiedono un Enhanced Dedicated Backhaul che combina una banda dedicata da 5 GHz con una banda da 6 GHz. Ciò per raddoppiare la velocità di connessione tra il router e i satelliti, offrendo un backhaul wireless da 10 Gigabit per ridurre la latenza e migliorare la velocità di trasferimento dei dati.

Questo sistema intelligente dispone anche di una funzione Smart Connect che seleziona automaticamente la banda WiFi più veloce per ciascun dispositivo connesso. Inoltre, il router è dotato di una porta Internet da 10 Gigabit e una porta Ethernet da 10 Gigabit; insieme a quattro porte Ethernet da 2,5 Gigabit per garantire le velocità più elevate attualmente disponibili. Il design elegante e compatto dei router e dei satelliti si adatta perfettamente all’ambiente domestico; le 12 antenne interne ad alte prestazioni con potenti amplificatori assicurano una copertura completa da parete a parete, in ogni direzione.

Altri servizi

La serie Orbi 970 offre anche servizi preziosi, tra cui un anno di NETGEAR Armor Powered by Bitdefender per la sicurezza dei dispositivi connessi e NETGEAR Smart Parental Controls™ per gestire il tempo online dei bambini su tutti i dispositivi connessi. Questo sistema mesh Orbi 970 può coprire fino a 660 metri quadrati e supportare fino a 200 dispositivi. È possibile espandere ulteriormente la copertura aggiungendo satelliti aggiuntivi, ognuno dei quali aumenta la copertura di 220 metri quadrati.

In breve, la serie Orbi 970 di NETGEAR rappresenta un’evoluzione significativa nella connettività WiFi, offrendo velocità e prestazioni senza pari grazie alla sua tecnologia WiFi 7 e un design innovativo. I dispositivi della serie Orbi 970 saranno disponibili in Europa a partire da novembre, con diverse opzioni di kit e prezzi raccomandati al pubblico; tra cui un kit con router e 2 satelliti al prezzo consigliato di 2399.99 €, un kit con router e 1 satellite al prezzo consigliato di 1699.99 € e un satellite aggiuntivo al prezzo consigliato di 899.99 €.

