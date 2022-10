Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, quali sono i nostri trucchi e consigli per iniziare a giocare al meglio ad Overwatch 2: fra nuove meccaniche e vecchi tricks, esploriamo in generale le meccaniche e le classi nello specifico

Dopo uno sviluppo travagliato e un hype generalmente settato verso il basso, Overwatch 2 è finalmente arrivato sul mercato dei titoli Free-to-Play, scansando quel che fu il suo predecessore e lanciandosi definitivamente come Game as a Service. Il nuovo capitolo dell’Hero Shooter di Blizzard è attualmente disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e Nintendo Switch e, dopo un lancio decisamente disastroso sotto il punto di vista dei server, sta iniziando a farsi conoscere dagli appassionati della prima iterazione e da tutti i curiosi che, affascinati dalla gratuità della fruizione, vi si avvicinano per la prima volta. E, sebbene a prima occhiata possa davvero sembrare così (e forse lo è, ne parleremo a breve in un articolo dedicato), Overwatch 2 non è esattamente Overwatch 1.1.

Overwatch 1.1…? Forse sì, forse no

In effetti, per chi ha già giocato il primo capitolo sarà difficile rimanere spaesati una volta preso in mano il controller e avviato Overwatch 2. Bisogna però ammettere che Blizzard ha apportato diversi cambiamenti, alcuni più evidenti di altri, nonché alcune aggiunte interessanti, come la Modalità Push (ve ne parleremo in una guida apposita!) e la composizione delle squadre 5v5. Insomma: non tutto è esattamente come prima, anche se ci somiglia parecchio. Per questo motivo, in questa guida dedicata, vogliamo esplorare con voi i nostri trucchi e consigli per iniziare a giocare ad Overwatch 2. La dedichiamo sia ai veterani, sia alle nuove leve. Iniziamo!

La comunicazione è importante nella coppia | Overwatch 2: trucchi e consigli per iniziare a giocare!

Che utilizzate o meno un sistema di chat vocale per giocare con amici o sconosciuti, il nuovo sistema di Ping di Overwatch 2 vi permette di segnalare la posizione degli avversari in maniera molto più veloce ed efficace del classico “Callout”. Ricordatevi però di assegnare un comando specifico al Ping “Nemico”, per velocizzare e rendere ancor più utile questo piccolo trucchetto nelle schermaglie. Ovviamente, questo risulterà molto più semplice da effettuare se si gioca su PC con mouse e tastiera, la configurazione ottimale per quasi tutti gli FPS.

La comunicazione rimane comunque molto importante con gli altri compagni di squadra. Su PC sarà ovviamente più facile, ma anche su console tramite il controller potrete assegnare i vari comandi o segnali da inviare agli altri, come il prossimo utilizzo della vostra Ultimate, la necessità di cura o supporto e così via.

Mappe e code | Overwatch 2: trucchi e consigli per iniziare a giocare!

Imparare le mappe è fondamentale sia per i veterani, che si ritroveranno davanti a nuovi layout, sia ovviamente per i novizi. Per poterlo fare senza dover necessariamente prendere una lunga serie di mazzate, potete utilizzare la Partita Personalizzata, così come potete provare gli eroi con cui non avete alcuna dimistichezza, come Sojourn o Junker Queen senza essere perennemente uccisi (o ancora peggio, insultati in chat vocale da altri stupendi giocatori assolutamente maggiorenni) potrete farlo nella Zona d’Addestramento. E nel mentre, magari, mettetevi in coda per un match.

Giocate con la Coda Aperta a tutti i ruoli. Per quanto possa essere divertente giocare con un ruolo d’Attacco o Tank, con la nuova composizione dei team 5v5 dovrete necessariamente provare tutti i ruoli e trovare almeno un Eroe da utilizzare in ciascuna situazione per capirne al meglio le meccaniche.

Nella mappa | Overwatch 2: trucchi e consigli per iniziare a giocare!

Nel mezzo della partita, prestate attenzione agli indicatori di danno. Ogni volta che riceverete un colpo dagli avversari, apparirà il classico cono rosso nella direzione d’arrivo del fuoco, Un indicatore che è leggermente cambiato dal primo capitolo, quindi anche i veterani dovranno rifarci l’occhio. Sempre nel mezzo di una schermaglia, ricordatevi che i medikit sono lì a vostra disposizione: imparatene le posizioni nelle varie mappe, specialmente se siete i classici giocatori che amano giocare in Attacco.

Un’aggiunta particolarmente interessante in Overwatch 2 è il poter visualizzare lo stato delle Ultimate dei nostri compagni di squadra nello Scoreboard. E per quel che riguarda i ruoli di Supporto questa è decisamente una buona notizia, non solo per Eroi come Lucio, la cui Ultimate (Sound Barrier) può essere tranquillamente cancellata dalle abilità di alcuni avversari, ma proprio per una questione di numeri. Se tutti e cinque i componenti della squadra utilizzano la propria Ultimate per assicurarsi, ad esempio, un Punto A di una mappa, nel prossimo scontro non avrete alcun modo di mitigare le Ultimate degli avversari.

Le classi

In questa seconda porzione di guida andremo a scandagliare diversi trucchi e consigli per giocare al meglio le varie classi di Overwatch 2. Rispetto al primo capitolo, oltre alla nuova composizione 5v5 delle squadre, non solo sono state apportate modifiche ai singoli eroi, ma anche alle classi di appartenenza. Vediamone insieme alcune fra le più importanti e le più utili in termini meramente pratici.

Supporto | Overwatch 2: trucchi e consigli per iniziare a giocare!

La nuova abilità passiva di rigenerazione della salute della classe Supporto garantisce agli Eroi di questo ruolo una maggiore survivability, Seppur questo sia un dato da fatto, vi ricordiamo che comunque l’abilità non garantisce un recupero di salute ottimale come quello di un secondo healer, quindi l’opzione di andare in copertura per recuperare un po’ di HP è sempre la migliore in combattimento.

Tank | Overwatch 2: trucchi e consigli per iniziare a giocare!

In Overwatch 2, la classe Tank ha in aggiunta una nuova abilità passiva che riduce il Knockback ricevuto. Un ottimo modo per garantire all’Eroe la possibilità di spingere in avanti attraverso la linea nemica e creare lo spazio necessario agli Eroi di Attacco per avanzare e per continuare a coprire gli Eroi di Supporto. Infatti, nonostante sia davvero importante fungere da scudo per i propri alleati, il ruolo principare del Tank è proprio quello di fare spazio. Per far ciò potrete, ad esempio, spingere indietro i vostri nemici così da permettere ai compagni di spingere in avanti, oppure utilizzare il vostro potere di Knockback per mandare fuori posizione o stordire i nemici, così da renderli facili prede per gli Eroi di Attacco.

Attacco | Overwatch 2: trucchi e consigli per iniziare a giocare!

Se all’inizio di una partita vi rendete conto di aver scelto in maniera errata il vostro Eroe d’Attacco, in base alla composizione della squadra nemica ad esempio, non abbiate paura a cambiare. Con la nuova abilità passiva aggiunta in Overwatch 2, anche dopo aver switchato Eroe, potrete portare con voi il 30% della Ultimate accumulata fino ad allora nello scontro. Con questa abilità passiva, finalmente, il voler cambiare spesso il vostro Eroe d’Attacco non sarà più così punitivo né nei vostri confronti, né nei confronti dell’intera squadra!

Buon divertimento!

Buon divertimento!