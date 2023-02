Il Signore degli Anelli: in uscita 5 videogiochi!

The Embracer Group ha confermato, nelle scorse ore, che sono in sviluppo ben cinque videogiochi su Il Signore degli Anelli con un’uscita prevista per l’anno finanziario 2023/2024: scopriamo insieme tutti i dettagli

Nell’agosto dello scorso anno, Embracer Group ha annunciato di aver acquistato Middle-earth Enterprises e la totalità dell’IP de Il Signore degli Anelli. L’ennesimo acquisto di una lunga serie per la compagnia svedese, che negli ultimi tre anni ha inglobato tanti team di sviluppo (da Metro a Insurgency, passando per Gearbox) fino ad arrivare all’acquisizione della parte occidentale di Square Enix, ossia Crystal Dynamics, Square Enix Montreal ed Eidos Montreal. Tornando a The Lord of the Rings, la compagnia ha ammesso di avere piani a lungo termine per l’IP e buone idee per come utilizzarla. Nonostante, ovviamente, non si abbia una visione chiara di quali siano questi piani, perlomeno per ora, Embracer Group ha nelle scorse ore ammesso di avere diversi titoli in programma. Ben cinque, per la precisione.

Nel report fiscale della prima parte dell’anno, The Embracer Group ha affermato di aver cinque giochi de Il Signore degli Anelli programmati per l’anno finanziario 2023/2024, che va, dunque, dall’aprile 2023 al marzo 2024. La compagnia ha dichiarato:

Questa acquisizione ha generato molto interesso sia nei partner interni sia in quelli esterni per l’IP de Il Signore degli Anelli, in differenti media. Ci sono attualmente cinque giochi in produzione da partner esterni, che devono essere rilasciati nell’anno finanziario 2023/2024.

Embracer Group ha cinque videogiochi con uscita prevista per il prossimo anno de Il Signore degli Anelli

Di questi cinque videogiochi, in realtà, quattro li conosciamo già. Il più noto è ovviamente The Lord of the Rings: Gollum di Nacon e Deadalic Entertainment. Abbiamo anche il titolo per dispositivi mobile di Electronic Arts, The Lord of the Rings: Heroes of Middle Earth, e il survival co-op di Free Range Games, pubblicato da North Beach Games, The Lord of the Rings: Return to Moria. Infine, un titolo di Private Division e Weta Workshop che non ha ancora un titolo, ma che è ambientato nella Terra di Mezzo. Insomma: parecchia roba all’orizzonte!

Ben cinque videogiochi in uscita nel prossimo anno (circa) per Il Signore degli Anelli, insomma. Embracer Group sembra avere grandi piani per l’IP e noi siamo davvero curiosi di scoprirli. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!