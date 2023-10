La seconda stagione di Loki ha raggiunto vette altissime, raccontandoci una storia coinvolgente, ma quanta influenza ha avuto Tom Hiddleston sulla serie?

Se dovessimo creare una classifica sulle migliori produzioni Marvel in formato serie tv degli ultimi due anni, Loki sarebbe sicuramente in una delle posizioni più alte. Probabilmente grazie al talento attoriale di Tom Hiddleston, probabilmente per la trama che riesce ad affascinare. Vuoi anche per l’impatto che il personaggio del Dio dell’Inganno è riuscito a dare al grande pubblico nel corso degli anni, conquistando il cuore degli appassionati, insomma, la serie tv ha in breve un grande potenziale.

L’influenza di Tom Hiddleston sulla seconda stagione di Loki porta al successo

La serie dedicata a Loki è riuscita a contraddistinguersi da tutte le altre serie Marvel. I meriti per il successo della serie, in particolare della seconda stagione, che sta riscontrando sempre più pareri parecchio positivi, vanno principalmente a Tom Hiddleston, che è stato coinvolto come mai prima d’ora nel progetto. Il produttore della serie Kevin Wright ha infatti confessato che Tom abbia aiutato molto a raccontare in maniera ottimale una storia su Loki che fosse coerente col suo percorso evolutivo. Prendendo per esempio la scena dell’interrogatorio a Brad nel secondo episodio “Breaking Brad” o il come lui utilizzi i suoi poteri, o anche semplicemente quanto si preoccupi dell’incolumità del collega Mobius (Owen Wilson) fa ben comprendere quanto il personaggio sia cambiato rispetto al passato e che la sua strada da eroe sia appena iniziata, e chissà dove condurrà.

Una cosa è certa, l’influenza di Tom Hiddleston è stata fondamentale per far sì che la serie raggiungesse alti livelli di qualità, dopotutto chi conosce un personaggio meglio dell’attore che lo interpreta? Cogliamo la palla al balzo per dirvi che se volete risparmiare sull’abbonamento annuale, abbiamo scritto un articolo a riguardo, ma affrettatevi, rimane poco tempo! Vi ringraziamo per aver letto fino a qui, continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi altro sul mondo dei cinecomics e tanto altro.

