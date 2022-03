Mario Party Superstars: nuovi DLC in uscita?

Con tantissimi minigiochi e tabelloni che prendono il meglio da tutti i capitoli della serie, Mario Party Superstars ha già registrato un enorme successo, ma sembra che dei DLC stiano per arricchire tale esperienza di gioco

Mario Party Superstars (qui potete trovare la nostra recensione approfondita) ha dunque rappresentato un più che discreto esempio di “fattore nostalgia” viste le citazioni che partivano sin dal primo capitolo per Nintendo 64 fino ad arrivare fino a quelli più recenti. Stando ad un rumor, però, pare che ci siano dei nuovi DLC in arrivo. Vediamo dunque di andare avanti con un po’ di ordine!

Mario Party Superstars: le festa si amplia!

Pare dunque che questo rumor provenga da un utente di Reddit che, dopo aver visto qualche annuncio su YouTube riguardo ai DLC per vari giochi, abbia visto Mario Party Superstars assieme ad altri titoli come Hot Wheels Unleashed, Mario Kart 8 Deluxe ed Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise DLC.

Se il gioco dedicato alle macchinine più famose di sempre ha anche un pass stagionale, sembra che il nostro fidato idraulico ancora non ne abbia uno perciò tale teoria sembra che vada a “rafforzarsi” ulteriormente. Purtroppo è ancora presto per dirlo, ma l’anno è ancora lungo. In ogni caso ricordatevi che si tratta sempre di un rumor e non c’è ancora niente di ufficiale, ma tenere le dita incrociate non costa nulla!

In ogni caso che cosa vorreste vedere in un possibile DLC? Nuovi personaggi? Nuovi tabelloni? Nuovi minigiochi? Nuove modalità di gioco? Attendiamo fiduciosi che la Grande N risponda a queste domande.

