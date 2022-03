LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, in arrivo tanti DLC

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga è già nella lista dei desideri dei tanti appassionati che non vedranno l’ora di giocarci anche grazie ai tanti DLC previsti

Come tutti noi ben sappiamo, l’uscita di LEGO Star Wars: The Skywalker Saga è solo questione di giorni, più precisamente nella prima settimana di aprile, ma sarà un’attesa ancora più succosa grazie ai DLC già annunciati che andranno ad espandere l’esperienza di gioco! Ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Mandalorian, Solo e Rogue One

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga offrirà dunque un’esperienza piuttosto intensa grazie agli oltre 300 personaggi giocabili tratti dalle pellicole principali, ma perché limitarsi solo a questi quando ci sono spin off, prequel e serie TV da cui trarre dei DLC in versione mattoncino giallo?

Saranno infatti The Mandalorian ed il film dedicato al prode Han Solo a farla da padrone! Il primo include dunque il mandaloriano, Grogu (questo purtroppo non è giocabile), Greef Karga, Kuiil, Cara Dune e IG-11. Nel secondo, assieme ad Han Solo, ci saranno anche il giovane Chewbacca, Lando Calrissian, Tobias Beckett, Qi’ra ed Enfys Nest. Il terzo, invece, includerà Jyn Erso, Bodhi Rook, Cassian Andor, K-2SO, Chirrut Imwe, Baze Malbu e Krennic.

E l’offerta si amplia ancora in occasione dello giorno dedicato a Guerre Stellari (4 maggio) con l’aggiunta di Ahsoka Tano, Boba Fett, Bo Katan, Fennec Shand, Moff Gideon, Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair ed Echo. Da non dimenticare poi che, nei prossimi mesi, si amplieranno anche i personaggi classici ed i vari tipi di Storm Trooper!

Ad ogni modo, che ne dite di arricchire la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK e che la Forza sia con voi!