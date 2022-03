L unana: il villaggio alla fine del mondo. E’ un nuovo film di Pawo Choynging Dorji, canditato all’oscar 2022 come migliore film internzaionale

Lunana: il villaggio alla fine del mondo sarà presto sui grandi schermi italiani per deliziare ed emozionare il grande pubblico. Solo dal 31 Marzo distribuito da Officine UBU.

Officine UBU, è lieta di annunciare e presentare il nuovo titolo: Lunana: il villaggio alla fine del mondo. Il primissimo film realizzato totalmente in Bhutan.

Candidato al Premio Oscar 2022 come Miglior Film Internazionale.

Trama e storia mozzafiato: Lunana: il villaggio alla fine del mondo

La storia di Lunana: il villaggio alla fine del mondo, narra la storia di un insegnante del Bhutan moderno, di nome Ugyen, che si sottrae ai suoi doveri professionali. Perchè progetta di andare in Australia per inseguire il suo sogno di diventare un cantante.

Ma per questa sua inerzia, i suoi superiori lo inviano in una scuola più remota del mondo, ossia: a Lunana a 4.800 metri di quota, per completare il suo periodo di servizio.

Ugyen, dunque si ritrova esiliato dalle sue comodità abituali. A Lunana, non c’è elettricità, non ci sono libri di testo e nemmeno una lavagna, poichè gli abitanti del villaggio sono molto poveri.

Preso dallo sconforto, Ugyen, è sul punto di tornare a casa, ma poco alla volta inizia a conoscere la felicità degli abitanti di Lunana, dotati di una grande forza spirituale in grado di contrastare le enormi avversità del luogo.

Di fatti l’uomo si ritroverà conquistato dall’amore dei bambini che dimostrano verso di lui che lo vedranno come una fonte di speranza e una figura fondamentale per il loro futuro.

Cast del film: Lunana: il villaggio alla fine del mondo

Gli attori scelti per questo immenso e spettacolare capolavoro sono: Sherab Dorji, Ugyen Norbu, Lhendup, Kelden Lhamo Gurung, in collaborazione anche con gli abitanti del villaggio di Lunana.

Curiosità di Lunana: Lunana: il villaggio alla fine del mondo

In questo meraviglioso film, il regista Pawo Choyning Dorji, ha voluto idealizzare una connessione, tra questo villaggio spaesato, fuori dal mondo di pace e serenità e tra questo uomo che voleva una vita sfavillante, magari frivola e superficiale, catapultato in questo posto dove dovrà fare i conti con se stesso raggiungendo risultati estremamente positivi.

Lunana è un mondo in cui le persone sembrano aver perso la loro spiritualità in cerca del benessere. Un paese dove il PIL, viene sostituito dal FIL, ovvero: indice di felicità lorda, un film ambientato e realizzato nel paese più felice del mondo.

Una felicità che si trova in una paese in cui non ci si aspetta minimamente di trovare.

E voi? Credete nella felicità? Curiosi di vedere questo favoloso capolavoro? Noi di tuttotek non vediamo l’ora di sapere la vostra sul meraviglioso film candito all’oscar 2022.

