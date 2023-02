Lies of P: svelata la finestra d’uscita del soulslike di Pinocchio!

Nel corso della IGN Fest, è stata svelata, con un trailer, anche la finestra d’uscita di Lies of P, attesissimo soulslike di Neowiz e Round8 che rivista completamente la storia di Pinocchio: scopriamo insieme tutti i dettagli

Annunciato a fine 2021, Lies of P è un action-RPG soulslike di Neowiz e Round8 Studio ambientato in una rivisitazione in chiave Belle Epoque della favola di Pinocchio… forse in chiave leggermente più dark. In questo caso, il nostro protagonista andrà ad esplorare la decaduta città di Krat, alla ricerca di Mastro Geppetto, che sembra l’artefice di una distruzione dilagante. Il titolo arriverà su Xbox One, Xbox Series X | S, PS4, PS5 e PC e sarà disponibile, sin dal day one, tramite il servizio di Xbox Game Pass.

Nelle scorse ore, durante l’evento della IGN Fest, Neowiz e Round8 Studio hanno divulgato un nuovo stupefacente trailer del gioco, svelandone anche la finestra d’uscita. Lies of P arriverà dunque, salvo rinvii o problematiche varie, nel corso di agosto 2023 sulle piattaforme prima citate. Non vogliamo trattenervi oltre, perché il trailer è davvero interessante: ve lo lasciamo proprio qua sotto.

Lies of P si mostra con un nuovo trailer ed ha una finestra d’uscita!

Pinocchio, da marionetta meccanizzata qual è in Lies of P, potrà sostituire le proprie parti del corpo per ottenere abilità differenti in combattimento, ma anche al di fuori. Si potranno inoltre combinare le armi in diversi modi, per ottenere combinazioni micidiali. Riprendendo anche la favola originale, Pinocchio potrà affrontare numerose missioni i cui finali saranno differenti in base alle bugie che sceglierete di dire. Il tutto potrà ovviamente influire sul finale della storia, portando a numerosi epiloghi.

Finestra d'uscita confermata anche per Lies of P, che arriverà nel corso di Agosto 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Fateci sapere se anche a voi affascina il titolo di Neowiz e Round8 Studio, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!