Dead Space: i migliori potenziamenti da sbloccare

In questa nuova guida dedicata al remake di Dead Space vi parleremo dei migliori potenziamenti da sbloccare per affrontare al meglio i necromorfi

L’originale Dead Space del 2008 è un titolo abbastanza impegnativo e anche il nuovo remake di Motive Studio e EA non è da meno. I necromorfi sono creature estremamente pericolose e alcuni giocatori potrebbero avere non poche difficoltà a sconfiggerli. Per aiutare i novizi in difficoltà abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove potrete trovare i migliori potenziamenti da sbloccare per avere facilmente la meglio sulle creature che infestano l’Ishimura.

Siate parsimoniosi – Dead Space: i migliori potenziamenti

In questa guida vi parleremo dei migliori potenziamenti da applicare ad ogni equipaggiamento di Dead Space, ma purtroppo non tutte queste migliorie saranno disponibili sin da subito. Alcuni power-up infatti saranno accessibili solamente dopo che avrete trovato degli oggetti specifici. Per questo motivo, anche se avete accumulato un po’ di nodi energetici, noi vi consigliamo di conservarli fino a quando non avrete accesso a dei potenziamenti veramente utili. Di sicuro la tentazione di migliorare sempre di più è forte, ma è sempre meglio non sprecare risorse potenziando statistiche inutili come l’ossigeno o la capacità di alcune armi.

Tuta – Dead Space: i migliori potenziamenti

Per prima cosa vogliamo iniziare parlando di uno degli equipaggiamenti più importanti di Dead Space: la tuta. Un’armatura ben potenziata infatti vi permetterà di sopravvivere più a lungo e potrebbe offrirvi anche qualche vantaggio extra durante i combattimenti. In generale noi vi consigliamo di puntare sempre ai punti salute quando migliorate la tuta, ma ci sono anche degli altri potenziamenti da non sottovalutare.

La durata della stasi aumentata ad esempio vi permetterà di rallentare i necromorfi per un tempo maggiore, mentre l’incremento dei danni da lancio cinetico vi permetterà di fare molto più male con la telecinesi. Uno dei potenziamenti migliori da sbloccare però è certamente quello che riguarda l’area della stasi. Grazie a questo power-up avrete infatti la possibilità di rallentare contemporaneamente più di un nemico con una singola carica della stasi.

Lama al plasma – Dead Space: i migliori potenziamenti

Passiamo ora alla lama al plasma, l’arma che vi accompagnerà dall’inizio alla fine della vostra avventura. Questa maneggevole pistola è perfetta per tagliare con precisione gli arti dei necromorfi, ma per farlo in maniera efficace ha bisogno di un buon danno. Per questo motivo è fondamentale iniziare a sbloccare sin da subito tutti i potenziamenti relativi ai danni.

Per rendere la lama al plasma davvero devastante però è molto importante ottenere anche l’accumulatore di calore. Questo miglioramento vi permetterà di dare fuoco ai necromorfi colpiti, infliggendo così dei danni aggiuntivi nel tempo. Purtroppo questo potenziamento non è disponibile sin da subito ma almeno non dovrete raggiungere aree troppo avanzate prima di trovarlo.

Fucile a impulsi – Dead Space: i migliori potenziamenti

Ora è il momento di parlare del fucile a impulsi, una delle poche armi tradizionali presenti nel gioco. Questo fucile automatico non è molto adatto a tagliare gli arti dei necromorfi, ma è perfetto per colpire i grossi punti deboli di alcune creature avanzate e per eliminare facilmente i mostriciattoli più piccoli.

Ovviamente anche in questo caso è importante puntare al danno ma, data la natura automatica dell’arma, è fondamentale non trascurare la capacità. Aumentando le dimensioni del caricatore potrete infatti sparare tantissimi colpi senza essere costretti a ricaricare, incrementando molto l’utilità del fucile in battaglia. Inoltre ricordate che ogni volta che aumenterete la capacità di un arma il suo caricatore si riempirà automaticamente, consentendovi così di ottenere gratuitamente molte munizioni extra.

Squartatore – Dead Space: i migliori potenziamenti

Lo squartatore è un equipaggiamento che vi permetterà di utilizzare una sega circolare per fare a pezzi i necromorfi. Di sicuro non è una delle armi più forti del gioco, ma con i giusti potenziamenti può trasformarsi in uno strumento abbastanza utile.

Come per tutte le altre armi anche in questo caso è importante aumentare il danno, ma per sfruttare al massimo il particolare metodo di attacco dello squartatore è fondamentale migliorare anche la durata. Così facendo le vostre lame continueranno a ruotare per molto più tempo, permettendovi di fare più danni sprecando meno munizioni. Inoltre, una volta che li avrete trovati, vi consigliamo di sbloccare anche tutti i potenziamenti speciali disponibili. In questo modo anche il vostro fuoco secondario diventerà molto più forte e potrete ottenere ancora più risultati con una singola lama.

Lanciafiamme – Dead Space: i migliori potenziamenti

All’apparenza il lanciafiamme potrebbe sembrare un’arma poco efficace, ma in realtà è una delle migliori di Dead Space. Questo strumento infatti è in grado di eliminare contemporaneamente più di un necromorfo alla volta, consentendovi così di risparmiare tantissime munizioni.

Rispetto ad altre armi il lanciafiamme ha meno varietà di potenziamenti ma, fatta eccezione per il tempo di ricarica, sono tutti molto utili. Oltre al danno, i power-up migliori sono quelli legati alla durata, dato che vi permetteranno di far bruciare i necromorfi più a lungo. Se però utilizzate molto spesso il fuoco secondario, allora potrebbe essere conveniente anche sbloccare alcuni dei potenziamenti speciali che troverete durante la partita.

Pistola multiraggio – Dead Space: i migliori potenziamenti

Se amate usare la lama al plasma, allora di sicuro adorerete anche la pistola multiraggio. Questo enorme strumento minerario vanta una grande potenza di fuoco e un’ampia gittata che vi permetteranno di smembrare con un solo colpo grossi gruppi di necromorfi.

Di base la pistola multiraggio è già molto potente, ma necessità di alcuni miglioramenti per ridurre i suoi difetti più grandi. Per questo motivo vi consigliamo di puntare subito ad aumentare la velocità dei proiettili e la cadenza di fuoco, rimuovendo così i suoi principali punti deboli. Successivamente potete anche potenziare il danno oppure sbloccare i miglioramenti speciali legati al fuoco secondario.

Raggio a contatto – Dead Space: i migliori potenziamenti

Fra tutte le armi di Dead Space, il raggio a contatto è sicuramente una di quelle più dispendiose da potenziare. Questo enorme laser infatti possiede due modalità di fuoco molto diverse tra loro che vengono influenzati da due distinti potenziamenti. Per rendere davvero letale il raggio a contatto sarete quindi costretti a consumare tanti nodi energetici per aumentare sia il danno del fuoco primario che di quello secondario.

Pistola a campo di forza – Dead Space: i migliori potenziamenti

Passiamo infine alla pistola a campo di forza, un’altra arma davvero eccentrica. Questo strumento infatti è in grado di emettere dei campi di forza a corto raggio capaci di smembrare con facilità i necromorfi infliggendo allo stesso tempo tanti danni ad area. In più il fuoco secondario dell’arma è davvero molto utile, dato che vi permette di raggruppare in un solo punto tanti nemici.

Ovviamente, anche in questo caso, aumentare i danni base dell’arma sarà fondamentale per renderla davvero efficace, ma in più potrebbe essere saggio aumentare molto anche la cadenza di fuoco. Successivamente vi consigliamo di sbloccare anche tutti i potenziamenti speciali, dato che vi offriranno tanti vantaggi e renderanno ancora più utile il fuoco secondario.

Pronti al massacro

Qui si conclude la nostra guida sui migliori potenziamenti di Dead Space. Adesso non vi resta altro che migliorare le vostre armi preferite ad iniziare a sterminare tutti i necromorfi dell’Ishimura. Il nostro articolo è terminato ma, se siete interessati a saperne di più sul gioco, vi invitiamo a dare un’occhiata agli altri articoli dedicati presenti sul nostro sito:

Dead Space Remake è disponibile ora per PC, PS5 e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Kinguin.