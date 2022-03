F1 Manager 2022 annunciato con periodo di uscita

Per mezzo di un trailer è stato annunciato F1 Manager 2022, il gestionale dedicato al mondo della Formula 1 in uscita prevista per l’estate

Gli sviluppatori di Jurassic World Evolution, Frontier Developments, già autori di Elite Dangerous, hanno annunciato il loro primo titolo sportivo di stampo manageriale, F1 Manager 2022. Il gioco si è presentato sulle scene per mezzo di un trailer, che oltre ad illustrare le piattaforme su cui sarà disponibile, ha anche indicato un generico periodo di uscita. Di seguito troverete i primi dettagli che hanno accompagnato il reveal della produzione.

F1 Manager 2022: periodo di uscita e piattaforme annunciate con un trailer

Data la natura della produzione, tutto ruoterà attorno alla componente manageriale del mondo delle corse su circuito, presentandoci una Modalità Carriera, all’interno della quale andremo a selezionare un team di Formula 1, con il quale inizieremo il nostro viaggio verso le gare ufficiali del 2022. Saranno presenti sia obiettivi stagionali che a lungo termine, che dovremo portare a temine mentre costruiremo il nostro quartier generale. Oltre ai migliori piloti, avremo anche bisogno di uno staff all’altezza, ma dovremo anche tenere d’occhio le nostre finanze, per evitare di compromettere le operazioni.

Sarà fondamentale anche decidere l’approccio che i nostri ingegneri dovranno avere, grazie ad un sistema di opzioni che ci permetteranno di bilanciare ed ottimizzare ogni aspetto. Una volta scesi in pista avremo la possibilità di controllare ogni cosa, dalla scelta delle gomme ai pit stop. Le gare offriranno dinamiche, con condizioni meteo e dei tracciati sempre differenti.

In una nota stampa, il direttore del gioco Andy Fletcher ha sostenuto che il gioco offrirà un’esperienza completa, in grado di soddisfare le aspettative sia dei novellini che dei fan di lungo corso. Il fondatore e CEO di Frontier Developments, il leggendario David Braben (il papà di Elite), si è invece espresso così:

“Siamo onorati della collaborazione instaurata con il grande mondo della Formula 1, con cui abbiamo lavorato a stretto contatto per realizzare un’esperienza autentica, e siamo grati del fatto che ci hanno permesso di avere accesso a tutti gli aspetti di questo sport. Crediamo che questo sia l’inizio di un qualcosa di speciale, e al momento puntiamo a rendere disponibile F1 Manager 2022 per la prossima estate.”

Il gioco è in sviluppo per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC, dove sarà disponibile sia su Steam su Epic Games Store. In attesa di conoscere la data di lancio ufficiale, che noi di tuttoteK non mancheremo di comunicarvi non appena sarà resa nota, vi invitiamo a tenere d’occhio le offerte presenti sulle pagine di Instant Gaming.