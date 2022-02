La Lega Nazionale Dilettanti approda nel progetto OIES

La Lega Nazionale Dilettanti entra ufficialmente a far parte del progetto portato avanti dall’OIES così da poter rafforzare il suo posizionamento nel settore degli sport elettronici

Il progetto dell’OIES è improntato ad aiutare la conoscenza e lo sviluppo degli eSports. Per questo anche la Lega Nazionale Dilettanti decide di entrare a far parte del primo osservatorio italiano dopo due anni dall’inizio delle sue attività del calcio virtuale. Lo scopo è quello di poter contare su una piattaforma di networking per le aziende, team, agenzie e professionisti che hanno interesse nell’investire in questo mercato.

Non solo, la partnership va ad aumentare il numero di collaborazioni di alto livello dell’OIES, che costituisce un punto di riferimento anche sul lato formazione ed informazione continua, grazie ai suoi corsi ed ai continui studi del settore, ai report ed alle news legate al mondo degli eSports.

Lega Nazionale Dilettanti e OIES: un progetto anche per la eFemminile

Le parole del presidente della Commissione della Lega Nazionale Dilettanti, Santino Lo Presti, sono soprattutto di ringraziamento verso l’OIES ed il CEO Luigi Caputo.

Un ingresso, quello in OIES, che fortifica ancor più il posizionamento della LND eSport nell’universo del calcio virtuale. Ringrazio il CEO Luigi Caputo che ho avuto il piacere di incontrare in occasione della conferenza stampa di lancio per l’eCup. L’attenzione che OIES dedica alla nostra attività è un valore aggiunto, trattandosi della prima piattaforma B2B di networking, informazione e formazione per gli stakeholder del settore. Una partnership preziosa che rientra a pieno titolo nella strategia della LND eSport di crescere ulteriormente nell’ambito video-ludico in vista delle tante e nuove competizioni in cantiere.



Il progetto della Lega Nazionale Dilettanti eSport è uno dei più significativi sotto il punto di vista dell’inclusione e la socialità. Infatti, oltre eSerieD, giunta alla sua terza edizione, e la eCup, giunta alla sua seconda edizione, ci sono altri progetti molto importanti. Parliamo della eFemminile, già alla terza edizione, ed al primo torneo internazionale Italy Women’s eCup; tornei creati appositamente per aumentare la percentuale di gamer donne nel mondo eSport. A questo, poi, va ad aggiungersi il torneo internazionale Manlio Selis, alla sua prima edizione.

Tutte queste competizioni coinvolgono oltre 2000 egamers dediti al calcio maschile, femminile e misto. Progetto totalmente inclusivi anche grazie alla stretta collaborazione con la Insuperabili Onlus. Un’associazione impegnata nell’accompagnare ragazzi con disabilità cognitive, relazionali, affettivo-emotive, comportamentali, fisiche, motorie e sensoriali nell’attività sportiva ed e-sportiva.

