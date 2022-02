ANNO: Mutationem, nuovo trailer svela la data d’uscita

ANNO: Mutationem è sotto il mirino e si mostra nuovamente grazie a un trailer ricco di nuove informazioni, tra cui la data d’uscita

Lo sviluppatore ThinkingStars e l’editore Lightning Games hanno rilasciato da poco un nuovo trailer per Anno: Mutationem che svela la data d’uscita ufficiale. Il titolo è un RPG d’azione e d’avventura con uno stile grafico pixelato dall’aspetto incredibile che mescola elementi visivi 2D e 3D. In Anno vivremo le vicende di Ann Flores, un mercenario molto potente che collabora con la sua amica hacker Ayane alla ricerca di suo fratello scomparso. Le indagini inizieranno in una città in stile cyberpunk, gestita da una corporation malvagia pronta ad ostacolarci.

Il nuovo trailer di ANNO: Mutationem svela la data d’uscita!

Nel trailer di ANNO: Mutationem, oltre alla data d’uscita si possono notare altri dettagli che danno un’idea generale su cosa aspettarci da questo titolo. Tra questi, la più grande attrazione del gioco è la sua estetica pixelata, molto dettagliata e curata nella realizzazione delle ambientazioni. Anche il suo elegante sistema di combattimento risulta interessante, basato su combo e combattimenti adrenalinici. Oltre alle battaglie, potremo affrontare missioni secondarie e conversare con altri personaggi tramite l’utilizzo di dialoghi a scelta multipla. Il trailer rivela infine che il gioco verrà lanciato per PS5, PS4 e PC (Steam) il 17 marzo.

Oltre al trailer, In un comunicato stampa, Lightning Games ha dichiarato che ANNO: Mutationem avrà il doppiaggio in inglese, giapponese e cinese. L’editore stima che sarà possibile completare il gioco in circa dodici ore. Il titolo risulta avere uno stile unico e non vediamo l’ora di provarlo all’uscita per saperne di più.

Cosa ne pensate del nuovo trailer di ANNO: Mutationem? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi, e non lasciatevi scappare giochi a prezzi scontati sullo store di Instant Gaming.