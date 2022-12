Annunciato il gioco multiplayer di Horizon da Guerrilla Games

Guerrilla ha confermato che sta lavorando a un gioco multiplayer ambientato nell’universo di Horizon che presenterà un nuovissimo cast di personaggi e un nuovo stile artistico. In un annuncio di lavoro pubblicato su Twitter, lo studio con sede ad Amsterdam ha rivelato che un nuovo team interno sta sviluppando un progetto online separato dai capitoli principali di Horizon. A quanto dichiarato i videogiocatori potranno esplorare le maestose lande post- apocalittiche insieme ai propri amici.

All’inizio di quest’anno era già emerso un rumor che suggeriva un gioco multiplayer di Horizon, ma questa volta Guerrilla ha confermato ufficialmente lo sviluppo del progetto. Gli annunci di lavoro a riguardo forniscono qualche dettaglio su cosa aspettarci da questo nuovo titolo. Sembrerebbe che Horizon multiplayer racconterà una storia profonda e complessa, suggerendo che non si tratta solo di un semplice gioco pvp o coop sugli scontri ma avrà molto di più da offrire. Il gioco avrà missioni, fazioni e retroscena di grande spessore, con elementi narrativi simili a quelli visti nella serie principale. Inoltre, avremo una vasta varietà di nemici (macchine e umanoidi) che si concentrano su combattimenti emozionanti con elementi cooperativi.

Join Guerrilla in Amsterdam as we work to expand the world of Horizon

It's an exciting time to join us! We have many open roles across multiple departments, so check them out on our Careers page and apply today!https://t.co/G9tvnSkQQQ pic.twitter.com/Xqab1JGabV

— Life at Guerrilla (@LifeAtGuerrilla) December 16, 2022