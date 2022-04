Kingdom Hearts Missing Link: annunciato lo spinoff per iOS e Android

L’anello (del portachiavi) di congiunzione mancante nella saga Kingdom Hearts è letteralmente “Missing Link”, e sarà per dispositivi smart

A discapito di un titolo capace di farci pensare a un crossover con The Legend of Zelda (che tecnicamente già esiste), in realtà Kingdom Hearts Missing Link è ben altro. Il gioco, oscurato da un annuncio sorprendentemente anticipato per il quarto capitolo principale della saga, mira già da ora a un’evoluzione da GdR d’azione rispetto al predecessore Union X Dark Road. Il trailer mostra infatti la sua natura di interquel posto a metà tra “l’era delle fiabe” del passato e gli eventi di Birth By Sleep, concentrandosi su uno dei mondi tuttora più avvolti dal mistero. Parliamo, nel caso, di Scala ad Caelum.

L’enigma di Kingdom Hearts Missing Link

Al di là della comparsa di Ephemer in un “monumento ai caduti”, Kingdom Hearts Missing Link reinterpreta i vari medaglioni del predecessore e li sostituisce con delle statuette. Ciascuna di esse, sempre stando a quanto il trailer ci ha dato modo di capire, corrisponde infatti a un differente attacco equipaggiabile. L’ambizione del nuovo progetto contempla anche ambientazioni più elaborate rispetto al passato, come il Regno di Corona dal terzo episodio della serie. Square-Enix ha già promesso una “trama inedita e originale”, mettendo i giocatori contro gli Heartless in nuove avvincenti battaglie.

Non scherzavamo nel nostro parlare di ambizione. Prima ancora di rivelare un periodo finestra per l’uscita vera e propria, il gioco si è scucito solo sull’anno previsto per la closed beta. Nello specifico si tratta di quest’anno, il 2022. Per il resto, al di là della possibilità di impersonare di nuovo un avatar personalizzabile non meglio definito, non abbiamo altri dati da riportare. Il tutto sarà fruibile sia con lo schermo in modalità verticale che nel caro vecchio landscape. Sebbene il suo messia sia impegnato in altri mondi e in altri giochi, insomma, ormai è chiaro che il mondo di Kingdom Hearts ha un futuro quanto mai roseo davanti a sé.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questo spinoff?