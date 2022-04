Kingdom Hearts 4 annunciato ufficialmente

Kingdom Hearts 4 è stato ufficialmente annunciato da Square Enix. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Come già annunciato da Square Enix all’inizio di quest’anno, nelle scorse ore si è tenuto l’evento dedicato al ventesimo anniversario della popolare serie Kingdom Hearts. In tale occasione sono stati rivelati nuovi interessanti titoli della saga, tra cui Dark Road e Missing Link, due giochi previsti in arrivo per dispositivi mobile. Ma è con l’ultimo trailer che il colosso nipponico ha deciso di lasciare a bocca aperta i fan. Tenetevi forte perché Kingdom Hearts 4 è stato finalmente annunciato.

Kingdom Hearts 4 annunciato con un trailer

Kingdom Hearts spegne quest’anno ben 20 candeline. Square Enix ha colto l’occasione per celebrare la famosa saga dapprima rilasciando l’intera raccolta di capitoli su Nintendo Switch, e poi organizzando uno show celebrativo, in programma per oggi 10 aprile. L’evento è andato in onda nelle scorse ore, con il suo carico di sorprese, e, fra le tante novità, la software house ha annunciato ufficialmente Kingdom Hearts 4, con uno spettacolare trailer dedicato che mostra anche una breve sezione di gameplay del titolo.

Nel teaser è possibile vedere Sora, con un look più realistico, muoversi in un’ambientazione urbana chiamata Quadratum, decisamente inedita per la serie, mentre combatterà una colossale bestia. Lo scontro è reso spettacolare dalle acrobatiche manovre d’attacco mostrate, oltre che dal ritorno dell’immancabile Keyblade. Non sono state al momento rivelate ulteriori informazioni in merito alla data d’uscita ufficiale ed alle console sulle quali verrà rilasciato il titolo, perciò non ci resta che attendere ulteriori informazioni, che, con tutta probabilità, verranno rilasciate nei prossimi mesi.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di conoscere maggiori informazioni su questo nuovo capitolo della saga e scoprire cosa ha da offrire?