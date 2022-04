Kingdom Hearts 4: un mondo a tema Star Wars nel gioco?

Kingdom Hearts 4 è stato presentato da poco e un insistente rumor riferisce che Star Wars sarebbe presente nel gioco

Vista la vastità di questa serie e la popolarità acquisita nel corso degli anni, non sorprende certo che l’annuncio ufficiale di Kingdom Hearts 4 sia stato accolto con tanto hype. Ovviamente, una delle più grandi domande che vanno di pari passo con qualsiasi nuovo gioco della saga in questione è quali nuovi mondi Disney includerà il nuovo titolo. I fan sembrano aver già trovato indizi su quali universi potremo esplorare in Kingdom Hearts 4 e, in base a un insistente rumor, nel nuovo gioco potremmo avventurarci in una galassia lontana lontana: quella di Star Wars. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Kingdom Hearts 4: il trailer mostrerebbe una nota ambientazione di Star Wars

Come sottolineato da alcuni utenti su Twitter e Reddit, una sezione specifica del trailer di presentazione di Kingdom Hearts 4 sembra nascondere qualcosa che alluderebbe a Star Wars; qualcosa che sarebbe sfuggito perfino a Square Enix, o sarebbe stato inserito come indizio intenzionale.

Ad ogni modo, potete individuare nel trailer quello che sembrerebbe un piede di un AT-ST di Star Wars. Potete verificarlo voi stessi di seguito nella schermata del tweet qui sotto: il video è stato contrassegnato con il timestamp della parte pertinente del trailer di Kingdom Hearts 4. In effetti, come molti hanno sottolineato, l’intera sezione del filmato che mostra un ambiente forestale assomiglia molto alla luna di Endor, casa degli Ewok.

I fan di Kingdom Hearts sognano che Star Wars possa finalmente entrare nel franchise da quando la proprietà intellettuale (e Lucasfilm) sono stati acquisiti dalla Disney nel 2012. Ovviamente, a questo punto si tratta solo di una speculazione, e dato il fatto che Kingdom Hearts 4 è ancora in fase di sviluppo abbastanza precoce, ci vorrà un po’ prima che Square Enix sia pronta per iniziare a rivelare quali mondi saranno presenti nel gioco.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.