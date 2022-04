Recensione EKSA E900 Pro: cuffie cablate economiche e convincenti

In questa recensione testeremo e parleremo delle EKSA E900 Pro, cuffie cablate che mi hanno convinto sotto l’aspetto qualitativo ed economico

Le opzioni di acquisto per gamer più o meno esperti in fatto di cuffie è sicuramente più che vasto. I prodotti sono tanti e spesso possono celare qualche sorpresa. Talvolta negative, altre volte, come in questo caso, positive. Oggi parliamo delle EKSA E900 Pro, cuffie che ho avuto il piacere di provare per qualche settimana. Di seguito una descrizione che mira a chiarificare i punti salienti, come il prezzo, la qualità costruttiva e, ovviamente, l’esperienza acustica. Vi anticipo subito che a questo prezzo sarà difficile trovare di meglio.

Confezione e unboxing | Recensione EKSA E900 Pro

La confezione è il biglietto da visita dell’azienda e, nonostante il prezzo, la trovo sufficiente. Sulla confezione sono scritte tutte le informazioni più importanti e le cuffie all’interno sono ben protette. All’interno troviamo le cuffie, una comoda sacca per trasportarle, un cavo USB-C (punto a favore!), un jack da 3.5/3.5 mm e uno splitter particolarmente apprezzato per collegarle al pc.

Caratteristiche tecniche

Sensibilità: 118dB +/- 3dB a 1KHz

Driver dinamici da 50 mm;

Gamma frequenza 20Hz-20KHz;

Virtual Surround 7.1;

Sensibilità microfono: -42dB +/- 3dB;

Impedenza 32 Ω.

Materiali e design | Recensione EKSA E900 Pro

Iniziamo dall’estetica, l’occhio vuole sempre la sua parte ed EKSA ha fatto un discreto lavoro. I materiali non sono premium, e sarebbe anche sbagliato aspettarseli. Tuttavia le cuffie appaiono solide, abbastanza comode e anche piacevoli alla vista. L’aspetto che mi ha più convinto è sicuramente la comodità: ho trovato i cuscinetti dei padiglioni particolarmente comodi ed avvolgenti. Le ho trovate particolarmente comode anche dopo due ore di gioco, anche grazie all’archetto sopra la testa anch’esso abbastanza curato e comodo. Dal punto di vista estetico, per concludere, segnalo un’illuminazione led su ogni padiglione che illumina quando accese il logo dell’azienda.

I tasti a bordo sono pochi ed essenziali. Le cuffie sono alimentate automaticamente se collegate, quindi non c’è un tasto per accenderle o spegnerle. Vi è la rotellina per la regolazione del volume e il tasto per disabilitare il microfono. Particolarmente gradito l’attacco con sicura per il microfono che eviterà così di staccarsi inconsapevolmente nei momenti sbagliati. A corredo, tra l’altro, un parasputi che rendono l’audio in ingresso più gestibile.

Come si sente? | Recensione EKSA E900 Pro

Veniamo alla domanda cruciale: come si sentono questa EKSA E900 Pro? Io le ho provate per più di una settimana su PS4 spaziando da giochi sportivi a giochi sparattutto come Warzone. Su PC c’è la possibilità di scaricare il software e abilitare un 7.1 virtuale che, tuttavia, ritengo poco utile in cuffie di questa fascia di prezzo. Tornando invece su console, le ho trovate sufficientemente performanti se comparate al prezzo.

I suoni sono ben equalizzati, la spazialità è sufficientemente buona e anche i bassi pur essendo delle cuffie economiche sono presenti. La qualità del microfono non è eccelsa, ma comunque discreta per una comunicazione chiara ed efficace. Come ogni paio di cuffie le vado a provare anche con la musica, per capire meglio anche l’entità delle frequenze alte e medie. Ammetto che il carattere “da gaming” delle cuffie è presente ed è marcato; tuttavia le ho trovate sufficienti, suono discreto e comunque equalizzato a dovere.

Conclusioni e prezzi | Recensione EKSA E900 Pro

Un paio di cuffie che mi hanno sorpreso in positivo rapportando il prezzo alle qualità che ho trovato a bordo. Sicuramente adatte e consigliate a chi si approccia per la prima volta al mondo del gaming, ma anche a chi, con qualche esperienza alle spalle, vuole spendere poco ed avere tra le mani un prodotto comunque sufficiente. Ritengo che a questo prezzo (spesso inferiore ai 50€ su Amazon) sia difficile trovare delle cuffie con queste peculiarità.

Voi cosa ne pensate di questa EKSA E900 Pro? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.