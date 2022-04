Kao the Kangaroo: un trailer ci mostra il ritorno del canguro

Il platform Kao the Kangaroo, pubblicato da Tate Multimedia, tornerà a saltare sugli schermi in estate come dimostrato dal trailer recentemente pubblicato

Esatto, avete proprio letto bene. Dopo 17 anni di assenza, l’ultimo capitolo Mystery of the Volcano risaliva al 2005, Kao the Kangaroo della Tate Multimedia è pronto a ritornare a grandi balzi per la gioia dei fan. Ma andiamo avanti con un po’ di ordine!

Kao the Kangaroo: in arrivo per l’estate

Tate Multimedia ha dunque pubblicato un nuovo trailer di Kao the Kangaroo. Un platform che, nonostante non abbia goduto della stessa fama di stimati colleghi come il draghetto Spyro o lo scatenato Crash Bandicoot, non ha comunque nulla da invidiare a loro e forse questo sarà proprio l’anno della sua consacrazione definitiva nel cuore degli appassionati del genere.

Il nuovo trailer ci mostra dunque il nostro marsupiale alle prese con degli ambienti di gioco decisamente colorati ed in stile cartoon che variano da fitte giungle, grotte strabordanti lava bollente, templi misteriosi, lande ghiacciate ed una più che discreta dose di nemici da sconfiggere, ostacoli da evitare ed oggetti da raccogliere.

Come avrete capito si tratterà dunque una bella sfida che tutti gli amanti del genere platform non possono certo lasciarsi sfuggire. Il titolo arriverà quindi durante questa estate per PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S anche se non c’è ancora un giorno preciso. Comunque sia noi non vediamo già l’ora di provarlo!

Ad ogni modo, per ingannare l’attesa e rinfrescarvi un po’ la memoria sui capitoli precedenti, che ne dite di arricchire la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!