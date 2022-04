BetClic Apogee: il case history agli Esports Business Days

BetClic Apogee sale sul palco degli Esports Business Days organizzati dall’Osservatorio Italiano Esports. Il suo case history discusso da Raffaella Micuccio

In questi giorni, l’Osservatorio Italiano Esports ha presentato gli Esports Business Days a Rimini. L’evento, giunto alla sua seconda edizione, rappresenta già il punto di riferimento per tutta l’Industry Esports e Gaming. In questa edizione, tenutasi al Quartiere Fieristico di Rimini, ha deciso di partecipare anche il team italiano di Betclic Apogee, accompagnato dal fondatore del team, Gonçalo Brandeiro e dalla country Manager Italia Raffaella Micuccio. L’evento è uno dei principali momenti di incontro in Italia per gli operatori del settore Esport che colgono l’occasione per aggiornarsi e sviluppare business attraverso il networking.

Betclic Apogee: protagonista degli Esports Business Days

Raffaella Micuccio è salita sul palco dell’evento per presentare il case history di Betclic Apogee, il team di Esports che punta a diventare il numero uno al mondo. Questo sta avvenendo pian piano, anche grazie ai successi che il team sta collezionando grazie ai pro players Matteo “Margamat01” Margaroli e Lucio “HHezerS” Vecchione. Nel suo intervento, Raffaella si è soffermata su uno dei capisaldi di Betclic Apogee: la sostenibilità. L’industria del gaming è diventata una delle più grandi del pianeta, riuscendo a coinvolgere 3 miliardi di utenti, con spese energetiche molto elevate e conseguente incremento di emissioni di CO2. Si stima che solo negli USA ci sia un costo energetico di ben 5 miliardi di dollari l’anno.

Gli Esports rappresentato il futuro e, come ha sottolineato dalla Country Manager Italia, Betclic Apogee vuole guidare la missione di salvaguardia del nostro pianeta. Il team, inoltre, continua nel suo percorso di espansione, fatto di iniziative importanti come il recente ingresso nel network dell’OIES, l’Osservatorio Italiano Esports che ha promosso l’evento di Rimini.

Queste erano le ultime novità relative al mondo Esport.