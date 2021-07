Sony continuerà a distribuire gli indie nonostante i PlayStation Studios siano concentrati sui AAA

Secondo Jim Ryan, Sony continuerà a collaborare con studi minori per lo sviluppo di titoli indie nonostante i team dietro PlayStation Studios saranno focalizzati sui AAA

Dopo le recenti dichiarazioni sui problemi di trattamento di molti sviluppatori indipendenti da parte di Sony, l’azienda giapponese ribadisce in un’intervista che sebbene i titoli AAA continueranno ad essere il focus principale dei PlayStation Studios a discapito degli indie, la partnership e il supporto di Sony verso sviluppatori minori porterà comunque a vedere questi titoli minori nell’ecosistema PlayStation. Andiamo insieme a vedere i dettagli in questa ultima intervista a Jim Ryan.

Gli indie continueranno ad esistere anche se il focus dei PlayStation Studios sarà sui AAA

Non è difficile capire perché l’azienda giapponese sia intenzionata a seguire una strategia virata sui titoli di maggior calibro. Basti solo pensare al successo di giochi quali God of War, Horizon Zero Dawn, Marvel’s Spider-Man o The Last of Us. Nel corso del tempo il pubblico ha cominciato a identificare il marchio PlayStation con giochi dall’alto valore produttivo e narrativo. Di conseguenza i team interni che fanno ormai parte dei PlayStation Studios sono più focalizzati sulla produzione di questi titoli AAA a dispetto degli indie. Ma che rimane dunque di queste produzioni minori?

La domanda è stata posta al CEO di PlayStation, Jim Ryan. La risposta è che Sony darà spazio ad entrambi. Sony continuerà a lavorare a stretto contatto con sviluppatori indipendenti fornendo supporto in termini di sviluppo, risorse economiche e marketing. Il lato generativo di queste partnership sta nel fatto che niente esclude che questi team possano diventare tra qualche tempo, futuri sviluppatori di titoli AAA. Probabilmente, continua Ryan, fra 5 o 10 anni la relazione con questi team sarà molto diversa. La partnership con team minori fino ad ora ha portato a giochi quali The Pathless e Kena Bridge of Spirits.

