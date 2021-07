Jim Ryan: “God of War Ragnarok uscirà il prossimo anno” (forse)

In una recente intervista a TMT Post, il CEO di PlayStation Jim Ryan ha parlato delle uscite nei prossimi mesi delle grandi esclusive Sony, fra cui anche God of War: Ragnarok

Annunciato in uno showcase dedicato a PlayStation 5 lo scorso settembre, i rumor riguardanti God of War 2, o Ragnarok, o come volete chiamarlo si fanno sempre più incessanti. Sarà sicuramente perché del gioco si è visto praticamente nulla, giusto il teaser trailer di presentazione durante il suddetto showcase, sarà per la sua natura cross-gen che spaventa molti, sarà per il fatto che, invece, Horizon Forbidden West ha ricevuto un esteso gameplay trailer, chiunque appartenga o segua l’industria videoludica sta con le orecchie puntate per qualsiasi informazione. Mancano anche informazioni certe su una finestra d’uscita, perché ammettiamolo: nessuno ha mai creduto a quel 2021 inizialmente presentato. Slittato ufficialmente al 2022 non molto tempo fa, Santa Monica e Sony sono rimaste silenti… fino a qualche ora fa.

In un’intervista rilasciata a TMT Post, infatti, il CEO di Sony PlayStation Jim Ryan è stato interpellato in merito alla finestra d’uscita delle due esclusive di punta dell’azienda in arrivo nel prossimo futuro, proprio Horizon e God of War insomma. Se il primo, infatti, è previsto per le Festività 2021, il generico “2022” di God of War potrebbe cadere sia nei primi mesi dell’anno, come accaduto col primo capitolo del Reboot, sia nel periodo natalizio.

Jim Ryan sulla finestra d’uscita di God of War: Ragnarok

Nell’intervista, Ryan si è tenuto molto largo e generico, confermando però che God of War Ragnarok è previsto “nel corso del prossimo anno, o giù di lì” e considerando l’uscita di Horizon per le vacanze di Natale quest’anno, forse dobbiamo aspettarci il titolo di Santa Monica non prima dell’estate 2022. Quel che preoccupa, principalmente, è quel “giù di lì”, che sembra un discreto modo per glissare l’argomento, come spesso è solito fare Ryan.

Insomma, Jim Ryan non ha saputo dare delucidazioni particolari in merito all’uscita di God of War: Ragnarok, ma un rumor suggerisce che nel mese di agosto avremo qualche ulteriore informazione e, magari, anche un nuovo trailer. Voi che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!