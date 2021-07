Matt Shakman alla regia del nuovo Star Trek

Sarà Matt Shakman, candidato agli Emmy per la regia di WandaVision, a dirigere il prossimo film della saga di Star Trek, in uscita nel 2023

Uno dei più antichi e famosi franchise di successo al mondo avrà dunque presto un nuovo capitolo. Stiamo parlando di Star Trek che, dal suo debutto nel 1966, ha collezionato una quantità sterminata di episodi sul piccolo schermo e di lungometraggi al cinema. Dopo 7 diverse serie tv e ben 13 film, la nota saga cerca nuovamente successo sul grande schermo. L’ultimo capitolo uscito nelle sale è Star Trek: Beyond, il terzo con Chris Pine nei panni del capitano Kirk. Non è ancora dato sapere se nel prossimo lungometraggio il cast rimarrà invariato o si punterà ad un ennesimo reboot.

Cosa sappiamo: Matt Shakman in regia

Una delle poche notizie certe è che Matt Shakman guiderà la regia del nuovo Star Trek. La sua carriera inizia negli anni 2000, dirigendo episodi di numerosissime serie televisive, tra cui Dr. House, Mad Men e Il Trono di Spade, prima di arrivare alla totale regia di WandaVision, il primo prodotto seriale di casa Marvel. Attraverso i suoi 9 episodi tutti si sono accorti della qualità del lavoro di Shakman, non solo gli spettatori da casa, ma anche i Primetime Emmy Awards, dato che la serie è stata candidata a 23 premi, tra cui miglior miniserie e miglior regia.

Se sul piccolo schermo Shakman è ormai una garanzia di successo, non si può dire lo stesso per il cinema. L’unico film diretto dal regista statunitense è infatti Cut Bank – Crimine chiama crimine, lungometraggio del 2014 con protagonista Liam Hemsworth. Star Trek rappresenta dunque un grande passo in avanti nella carriera di Shakman, che cercherà di dare nuova linfa al franchise nato nel 1966.

Il film sarà prodotto da Paramount Pictures e Bad Robot, la casa di produzione di J. J. Abrams, già autore del penultimo capitolo della saga, Into Darkness – Star Trek. Alla sceneggiatura troviamo invece Lindsey Beer (Sierra Burgess Is a Loser) e Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel). C’è tanta attesa tra i numerosissimi appassionati della saga, che non vedono l’ora di tornare al cinema e ritrovare Kirk, Spock e tutti gli altri protagonisti.

