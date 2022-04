AOC e Porsche Design: lanciano Agon Pro PD32M

AOC ha lanciato un nuovo monitor da gaming con il marchio Agon Pro, il PD32M scopriamolo nel dettaglio

il PD32M è stato progettato in collaborazione con Porsche Design, che per ragioni di chiarezza non è la stessa azienda della casa automobilistica. Il PD32M si basa su un display mini-LED da 32 pollici 4K 144 Hz senza cornice. Possiede una certificazione Display HDR 1400, con una luminosità di picco di 1600 nits. Si dice anche che offra il 97 percento dello spazio colore DCI-P3, il che lo renderebbe un display decente per il lavoro e il gioco. Il display supporta AdaptiveSync, ma non sono stati forniti dettagli su quale versione dello standard viene utilizzato.

Agon Pro PD32M: lato connetività

Sono presenti una coppia di porte HDMI 2.1, una DisplayPort, varietà 1.4, una USB-C, e altre quattro USB. Per un totale di 5 porte. Una porta 3.2 (molto probabilmente 10 Gbps) e un jack per le cuffie. Sulla base dell’immagine del retro del PD32M, sembra che ci siano anche un paio di jack aggiuntivi da 3,5 mm e un’altra porta di tipo sconosciuto sul retro. È anche chiaro da questa immagine che viene utilizzato un power brick esterno, sebbene AOC non abbia fornito alcun dettaglio al riguardo.

Agon Pro PD32M: led Light FX

Ogni lato del display sembra essere dotato di un gancio per le cuffie. La parte posteriore del display presenta una sorta di disposizione dei LED che AOC chiama Light FX. Il PD32M sfoggia anche una coppia di altoparlanti da 8 Watt che portano una certificazione DTS. Forse la caratteristica più interessante è il telecomando wireless, che ti consente di modificare le impostazioni del display senza raggiungere il retro del display.

Come con molti monitor da gaming, il supporto sembra eccessivamente grande ed è probabile che occupi molto spazio sulla scrivania, ma il display può almeno essere ruotato e il supporto è regolabile in altezza. C’è anche un logo Porsche Design illuminato alla base dello stand. Il prezzo di vendita è di 1.799$ (pari a 1655,53 euro) probabilmente fa si che si tratti di un monitor con una base di clienti molto limitata, di cui è probabile che alcuni siano dovuti al partner di progettazione. Il PD32M ha una data di spedizione a partire dal 15 giugno, ma può essere preordinato ora.

