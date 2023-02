Final Fantasy Tactics: rumor parlano di una Remaster

Sembra che Final Fantasy Tactics potrebbe ben presto ricevere una remaster, secondo un rumor. Scopriamo i dettagli in questa news

Mentre i fan si stanno gustando il recentissimo Theatrhythm Final Bar Line (a proposito, se ve lo siete perso trovate a questo link il nostro articolo dedicato) iniziano a circolare voci sul possibile ritorno di un altro amatissimo spin-off della celebre saga JRPG per eccellenza. Nelle scorse ore infatti sono iniziati a circolare in rete alcuni rumor riguardanti il possibile arrivo di una remaster di Final Fantasy Tactics, il fortunatissimo titolo strategico uscito nel lontano 1998 sull’originale PlayStation.

Nuovi rumor su una possibile remaster di Final Fantasy Tactics

Dopo l’apprezzato Tactics Ogre Reborn (del quale trovate qui la nostra recensione in merito), sembra proprio che Square Enix sia intenzionata a riproporre un altro classico degli strategici a turni. Ad alimentare i rumor sull’ipotetico arrivo di tale remaster sembrerebbe essere stato proprio uno sviluppatore del già menzionato Theatrhythm, il quale, in un’intervista, pare abbia dichiarato che il team di Final Fantasy Tactics sia al lavoro su un altro progetto. Anche se non è chiara la natura di quest’ultimo, ad alimentare le voci di corridoio è stato anche il giornalista di Bloomberg, Jason Schreier.

Quest’ultimo, considerato generalmente una fonte piuttosto attendibile, in risposta ad un tweet di un utente in merito al ritorno del celebre titolo strategico, sembra abbia risposto che esso è in arrivo. Non vi sono al momento ulteriori dettagli in merito, pertanto, come sempre in questi casi, il consiglio è di prendere con le pinze tali notizie, in quanto si tratta per ora di voci di corridoio non confermate. Non resta dunque che attendere dichiarazioni ufficiali, le quali arriveranno con ogni probabilità, nel corso dei prossimi mesi.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di conoscere maggiori informazioni in merito? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin.