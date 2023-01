The Lord Of The Rings Gollum: svelato il periodo d’uscita?

Il periodo d’uscita per The Lord Of The Rings: Gollum sembra essere stato svelato in rete. Scopriamo i dettagli in questa news

Quando è stato annunciato ufficialmente, nell’ormai sempre più lontano 2019, il nuovo titolo ispirato alla mitologia di Tolkien era previsto in uscita nel corso del 2021. Ma in tale anno fu infine pubblicato solo un trailer durante la cerimonia dei TGA, in quanto il titolo venne rinviato all’anno seguente. Da allora però sembra che i piani siano cambiati di nuovo, con il gioco che è slittato nuovamente “a data da definirsi”. Ora, dopo varie peripezie, forse finalmente ci siamo perché sembra che The Lord Of The Rings: Gollum abbia un periodo d’uscita.

Periodo d’uscita svelato per The Lord Of The Rings: Gollum

Il titolo stealth sviluppato dai ragazzi di Daedalic Entertainment ha avuto il suo bel da fare tra i vari rinvii. Sembra però che il 2023 potrebbe essere l’anno giusto per l’ultima fatica dello studio tedesco. Da alcuni documenti emersi in rete, riguardanti l’anno fiscale di Nacon, sembra infatti che sia emerso il periodo d’uscita di The Lord Of The Rings: Gollum, il quale dovrebbe arrivare su PC e console (sia della presente che passata gen) entro l’anno.

Secondo tali documenti si fa riferimento ad una finestra di lancio che dovrebbe andare da aprile a settembre 2023, salvo ovviamente l’annuncio di un ulteriore rinvio. Va detto che manca ancora all’appello una precisa data di lancio ufficiale, e dunque per essere più certi occorrerà attendere un annuncio ufficiale da parte degli sviluppatori, ma i buoni propositi per essere ottimisti sulla situazione sembrano esserci.

