Recensione Nokia X30 5G: l’equilibrio perfetto

Recensione Nokia X30 5G, lo smartphone più sostenibile dell’azienda arriva sul mercato nel modo più equilibrato possibile, scopriamolo insieme

Recensione completa dell’ultimo smartphone dello storico brand Nokia, dal dicembre 2016 sotto il marchio HMD Global, che dimostra una certa maturità ed un equilibrio generale davvero notevole. Nokia X30 5G, infatti, racchiude in sé tutta l’esperienza di Android One con qualche piccola chicca hardware e aggiunta software. Non mancano tuttavia alcune sbavature, per lo più dovute ad un software ancora da ottimizzare, ma che non vanno ad intaccare la qualità generale del prodotto.

Scheda tecnica | Recensione Nokia X30 5G

Display : 6,43″ AMOLED, 90Hz, 450 nits, 700 nits (max), 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio, Corning Gorilla Glass Victus

: 6,43″ AMOLED, 90Hz, 450 nits, 700 nits (max), 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio, Corning Gorilla Glass Victus SoC : Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm), Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver)

: Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm), Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver) GPU : Adreno 619

: Adreno 619 RAM : 6/8GB

: 6/8GB Memoria interna : 128GB UFS 2.2 – 256GB UFS 3.0

: 128GB UFS 2.2 – 256GB UFS 3.0 Fotocamere posteriori : 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS – 13 MP, f/2.4, 123˚ (ultrawide), 1/3.06″

: 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS – 13 MP, f/2.4, 123˚ (ultrawide), 1/3.06″ Fotocamera anteriore : 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06″, 1.0µm

: 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06″, 1.0µm Connettività : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, aptX HD, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC, FM radio, RDS, USB Type-C 2.0

: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, aptX HD, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC, FM radio, RDS, USB Type-C 2.0 Batteria : 4.200 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 33W

: 4.200 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 33W Dimensioni : 158.9 x 73.9 x 8 mm

: 158.9 x 73.9 x 8 mm Peso : 185g

: 185g Altro : certificazione IP67, lettore di impronte sotto il display, dual-sim

: certificazione IP67, lettore di impronte sotto il display, dual-sim Sistema operativo: Android 12 con Android One

Confezione, qualità costruttiva e materiali | Recensione Nokia X30 5G

Iniziamo con le considerazioni sul design, uno dei punti di forza dello smartphone, almeno dal nostro punto di vista. Sì perché ogni dettaglio è stato studiato con cura senza lasciare nulla al caso, come ad esempio la scocca in policarbonato rifinita e opaca sopra la quale si erge il modulo fotocamere elegante e resistente. Il frame in alluminio dona poi ulteriore robustezza al tutto, interrotto solamente dal bilanciere del volume e dal tasto di accensione. Frontalmente troviamo poi delle cornici molto ben ottimizzate, seppur non simmetriche, che vanno a racchiudere il generoso display da 6,43 pollici protetto dal Corning Gorilla Glass Victus. Quest’ultimo ospita il sensore di impronte biometrico, preciso ma non instantaneo, che accompagnerà il comodo sblocco facciale 2D (tranquilli, non si sbloccherà con una foto). A completare il quadro ci pensa infine la certificazione contro acqua e polvere IP67, sempre ben accetta.

Nonostante le dimensioni non esagerate ed un peso molto ben distribuito, lo smartphone integra una capiente batteria da 4200mAh, che come vedremo poco più avanti fa miracoli. Tra le note dolenti citiamo invece la confezione di vendità decisamente scarna (niente alimentatore incluso) e l’assenza del jack audio da 3,5mm.

Hardware, connettività e display | Recensione Nokia X30 5G

Il cuore pulsante di questo Nokia X30 5G è il SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G coadiuvato dalla GPU Adreno 619, ben 8 GB di memoria RAM e 256 GB di ROM con supporto alle memorie UFS 3.0. Nonostante il processore non faccia gridare al miracolo, l’esperienza d’uso risulta comunque fluida e appagante, grazie anche ad un software snello e senza particolari bloatware. Ottime anche le gestioni di temperature e consumi, in entrambi i casi non è stato registrato alcun picco anomalo. Non mancano infine l’NFC, il supporto alla rete 5G, il Wi-Fi dual band, il Bluetooth 5.1 e (più unica che rara) la radio FM.

Il comparto telefonico di questo Nokia X30 5G non fa che riconfermare l’indubbia esperienza di Nokia nel settore, grazie ad un’ottima ricezione e qualità della chiamata. Passando alla multimedialità, lo smartphone offre un pannello da 6,43″ OLED con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 90Hz. La qualità si vede tutta e, nonostante un picco di nits non eccessivo, il display si riesce a leggere comodamente anche sotto luce diretta del sole. Piccolo accenno al feedback aptico, davvero buono e preciso. Nota invece di demerito per il comparto audio, poiché l’unico speaker presente riesce sì a garantire una buona potenza, ma con una qualità altalenante, difatti si riescono a percepire distorsioni sia ai volumi più bassi che a quelli più alti.

Fotocamere | Recensione Nokia X30 5G

Al contrario di come solitamente accade, Nokia ha equipaggiato questo X30 di soli 2 sensori, ma l’ha fatto nel modo intelligente (niente inutili Macro da 2MP). Troviamo qui a bordo un sensore principale da 50MP stabilizzato otticamente e un sensore da 13MP ultra-wide. Peccato invece per i video, poiché a causa di limitazioni hardware imposte da Qualcomm stessa non si potrà registrare in 4K. In ogni caso, per questi ultimi ci vengono in soccorso svariate modalità, soprattutto di stabilizzazione.

Dunque come scatta questo Nokia X30? Ebbene, il sensore principale da 50 Megapixel regala scatti nitidi e puliti in condizioni di buona luce, ergo: non avrete problemi in esterna o in ambienti illuminati. Anche la gamma cromatica non è male, con colori naturali e credibili. La situazione cambia leggermente di notte o in interni bui, dove il rumore inizia a farsi evidente. Ma è proprio in queste situazioni che ci viene incontro la modalità notturna la quale, grazie ad un algoritmo ben calibrato, tirerà fuori scatti di tutto rispetto, eliminando quasi completamente il rumore e mettendo in risalto il soggetto con un forte contrasto, forse a costo di sacrificare un po’ i colori e il bilanciamento del bianco.

Ultra-Wide e Video

La lente ultra-grandangolare si comporta similmente alla principale, nonostante dei colori più saturi ma con un dettaglio di tutto rispetto in buone condizioni di luce. Buona anche la fotocamera frontale da 16 Megapixel, più che sufficiente per videochiamate o selfie. Peccato per lo zoom, solo digitale. Passando invece al discorso video, lo smartphone può registrare ad un massimo di 1080p 60FPS, rimanendo in linea con la qualità degli scatti. Come accennato poco sopra, questo Nokia X30 offre poi 2 diverse modalità di stabilizzazione: la prima esegue un crop dell’immagine sul sensore principale, mentre la seconda sfrutta il sensore ultra-grandangolare (poco indicato per riprese in notturna). Piccolo accenno al software della fotocamera, completo ma con qualche traduzione da rivedere, nulla che non possa essere risolto tramite update.

Software e autonomia | Recensione Nokia X30 5G

Eccoci ora su autonomia e software, sicuramente tra gli aspetti che più convincono. Infatti a bordo di questo Nokia X30 5G troviamo Android in versione 12 senza personalizzazioni ed una batteria da ben 4200 mAh. Un’accoppiata che vi permetterà di superare in tutta tranquillità la prima giornata, e forse anche parte della seconda. Com’è possibile notare dalle immagini sottostanti sono riuscito ad arrivare a fine giornata con ancora il 40% di autonomia residua e quasi 7h di schermo acceso. La ricarica è solo cablata e avviene ad un massimo di 33W (ricordiamo che l’alimentatore non è presente in confezione).

Il software stock vi garantirà invece prestazioni sempre impeccabili, al netto di qualche fenomeno di stuttering dovuto ad un software ancora da rifinire, e una semplicità d’uso senza pari. A questo poi si aggiungono ben 3 anni di aggiornamenti software e di sicurezza, fattore assolutamente non scontato.

Prezzo e considerazioni finali

Come da titolo questo Nokia X30 5G è uno smartphone assolutamente valido ed equilibrato, che ha tra i suoi punti di forza prestazioni, software e autonomia. Non presenta particolari pecche se non qualche piccola sbavatura come l’assenza dell’alimentatore, lo speaker non all’altezza o qualche traduzione mancata. Uno smartphone dunque efficiente e che mira al sodo, scegliendolo non vi perderete in software appesantiti o complessi menù.

Di listino si parte da 539€, un tantino elevato considerando il mercato attuale ma che al giusto prezzo può regalare grandi soddisfazioni, soprattutto tenendo presente l’ancora longevo supporto dalla casa madre con aggiornamenti sempre sul pezzo. Potete acquistarlo su Amazon tramite il box sottostante oppure sul sito ufficiale di HMD Global. Prima di salutarvi vi invitiamo a seguire la sezione mobile di tuttoteK per ulteriori news e video-recensioni. A presto!