Horizon Forbidden West: l’update next gen sarà gratis

Marcia indietro di Sony che, differentemente da quanto annunciato negli scorsi giorni, offrirà gratis l’update next gen di Horizon Forbidden West

Negli scorsi giorni vi abbiamo prontamente riportato la notizia relativa all’apertura dei preorder di Horizon Forbidden West, il nuovo lavoro firmato Guerrilla Games. L’occasione è stata utile per dare un primo sguardo alle varie edizioni con cui il gioco arriverà sul mercato, ma non sono mancate le polemiche relative alla politica adottata da Sony in fatto di update next gen. Le critiche sono state rivolte al fatto che per poter passare senza costi dalla versione PS4 a quella PS5, a differenza di quanto comunicato in precedenza, sarebbe stato necessario acquistare almeno la Deluxe Edition, così da tagliare fuori gli acquirenti delle relase base. Il clamore suscitato in rete, però, sembra aver fatto cambiare nuovamente idea al colosso nipponico, che ha dato poco confermato che l’update sarà distribuito gratis per qualunque edizione.

Horizon Forbidden West: l’update da PS4 a PS5 torna gratis

La conferma della marcia indietro di Sony ci giunge direttamente dal PlayStation Blog, e più precisamente da un aggiornamento che ha investito il post ufficiale con cui si dava la notizia dell’apertura dei preorder. Per l’occasione è stato lo stesso Jim Ryan, CEO di PlayStation, a parlare in merito al cambio di rotta compiuto dal colosso:

“Lo scorso anno abbiamo esposto il nostro impegno nell’offrire gratuitamente gli update next gen per tutti i nostri titoli crossgenerazionali di lancio. E sebbene la pandemia in corso abbia avuto un profondo impatto per quanto riguarda l’iniziale finestra di lancio di Horizon Forbidden West, manterremo comunque la nostra promessa originale.”

Una notizia che farà sicuramente piacere a tutti gli utenti PlayStation, ma che comunque non nasconde qualche piccola magagna relativa ai futuri progetti della compagnia, dato che questa politica relativa agli aggiornamenti per i titoli cross-gen sembra destinata a concludersi proprio con il titolo Guerrilla Games, come conferma sempre Ryan:

“Voglio inoltre approfittare dell’occasione per confermare che, da ora in avanti, per tutte le esclusive PlayStation first party cross-gen (quelle che usciranno sia per PS4 che PS5), sia digitali che fisiche, offriremo l’upgrade next-gen digitale al costo di 10 Dollari. Questo varrà tanto per il prossimo God of War che per Gran Turismo 7, e per tutte le altre produzioni pubblicate da Sony Interactive Entertainment.”

Non può che far piacere la dimostrazione di come Sony abbia ascoltato la propria utenza, ma rimane comunque il rammarico per quelle che saranno le future mosse della compagnia, soprattutto alla luce della politica di Smart Delivery adottata da Microsoft.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che Horizon Forbidden West sarà disponibile, per PS4 e PS5, a partire dal 18 Febbraio 2022. Se nell’attesa, oltre a rimanere in compagnia di tuttoteK, siete in cerca di titoli a prezzo scontato, vi ricordiamo che su Instant Gaming potrete trovare tantissime offerte.