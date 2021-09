Horizon Forbidden West: nuove info su preorder e upgrade PS4-PS5

Arrivano direttamente da Sony nuove informazioni sulla prossima (e attesa) esclusiva Horizon Forbidden West; preorder e upgrade da PS4 a PS5 i temi più caldi

Horizon Forbidden West è sicuramente uno dei titoli, oltre che delle esclusive, più attesa di questa prima fase di vita delle console di nuova generazione e, chiaramente, di PlayStation 5. Poche ore fa ci ha pensato Sony ad alimentare le discussioni relative a questo gioco, rivelando nuove informazioni sul preorder e sulle varie versioni di Horizon Forbidden West e sul tanto chiacchierato (anche in altri casi) upgrade dalla versione PS4 alla versione PS5 del titolo.

Horizon Forbidden West: aperti i preorder delle varie versioni e dichiarazioni sull’upgrade PS4-PS5

Horizon Forbidden West presenterà, all’uscita ben cinque versioni differenti, tutte disponibili con il preorder: si tratta della Standard Edition, Deluxe Edition , Collector’s Edition, Special Edition e Regalla Edition, tutte queste (tranne la Standard) metteranno a disposizione dell’utente l’upgrade gratuito da PS4 a PS5. Sony ha rivelato che, coloro che acquisteranno la Standard Edition, non potranno avere accesso al Dual Entitlement. Solo a partire dalla Deluxe Edition, di 89,90 euro, sarà disponibile la possibilità dell’upgrade gratuito da console di vecchia a nuova generazione, oltre, ovviamente, ad un’altra serie di gadget e vantaggi.

Per avere informazioni su tutti i contenuti delle varie versioni vi rimandiamo direttamente alla pagina messa a disposizione da Sony PlayStation, in cui troverete tutti i dettagli del caso per effettuare la vostra scelta in fase d’acquisto. Manca in questa pagina, però, l’approfondimento relativo alla Regalla Edition, di cui vi andremo ad elencare il contenuto:

SteelBook di Horizon Forbidden West (gioco però da riscattare in digitale con il codice)

Statue originali a tema Regalla di un Tremorzanna e di Aloy

Replica del Focus con supporto personalizzato

Due illustrazioni stampate

Repliche fisiche dei pezzi Solcasole e Squarciavento per Batosta Meccanica

Mini artbook

Mappa in tela

Due armi speciali (arco corto Colosso Carja e fionda Tuono Nora)

Pacchetto risorse da usare nel gioco: munizioni, pozioni e kit da viaggio

Pezzo Squarciavento alfa per Batosta Meccanica

Posa e pitture facciali speciali per la modalità Foto

Colonna sonora digitale

Versione digitale di The Sunhawk, la prima graphic novel basata su Horizon Zero Dawn

Rimanete sintonizzati su tuttoteK per ulteriori aggiornamenti. Date un’occhiata, invece, alle offerte di Instant Gaming per acquistare videogames a prezzo scontato.