SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno diffuso la roadmap dei contenuti bonus relativi ai preorder di Lost Judgment. Andiamo a scoprirli insieme

SEGA ha annunciato l’apertura dei preordini del prossimo Lost Judgment. Tutti i i giocatori che prenoteranno, oltre l’edizione standard, le edizioni Digital Deluxe e Ultimate di Lost Judgment possono godere di contenuti bonus esclusivi per il detective, il combattimento, il lifestyle oltre che l’early access a partire dal 21 settembre. Per ogni edizione digitale avremo quindi diversi contenuti. Andiamo a scoprire tutti i digital bonus preorder di Lost Judgment.

Annunciati i bonus preorder delle differenti edizioni di Lost Judgment

Partiamo con il Quick-Start Support Pack. Si tratta di un kit di oggetti che viene fornito con tutti i preorder. Disponibile al momento del lancio per avviare le tue indagini. Il pacchetto include il Wayfarer’s Lucky Cat da esporre nell’ufficio di Yagami per portare fortuna e denaro in base alla distanza percorsa in game. Item per la salute di Staminan Spark oltre a tre ricette di estratto per sintetizzare buff di combattimento temporanei, utili per le sfere di energia lanciabili e attacchi imbevuti di fuoco e recupero rapido. Proseguiamo con il Detective Essentials Pack.

Questo bonus preorder di Lost Judgment sarà disponibile solo per coloro che prenoteranno le edizioni Digital Deluxe o Digital Ultimate Edition. I contenuti includono tre nuovi colori per lo shiba inu, quattro giochi aggiuntivi SEGA Master System giocabili per la console dell’ufficio di Yagami, l’Hover Drive con un nuovo skate park e altri personaggi. I buff per il combattimento includono sei ricette di estratto per potenziare temporaneamente Yagami con abilità straordinarie, dai laser ki alla telecinesi e infine la sfida separata per mettere alla prova la propria forza contro Shin Amon in The Gauntlet.

Lo School Stories Expansion Pack invece, sarà disponibile dal 26 ottobre solo con il preorder della Digital Deluxe o della Digital Ultimate Edition. Il pacchetto include attività per approfondire le interazioni con i club della scuola. Combatti i compagni di Yagami sul ring, sfreccia con una nuova moto Bike Gang, sfoggia un nuovo costume per la squadra di ballo e armeggia con un nuovo robot per regnare incontrastato sul Club di Robotica. Infine, il pacchetto The Kaito Files Story Expansion includerà una modalità storia aggiuntiva con protagonista, Masaharu Kaito, il socio di Yagami. Quest’ultimo sarà disponibile nella primavera del 2022 con i preorder della Digital Ultimate Edition.

