Scopriamo insieme perché, a causa del riscaldamento globale, i fenomeni temporaleschi aumenteranno in ogni zona del pianeta ad eccezione del Mediterraneo.

Come anticipato da Greta Thunberg nel 2019, la “nostra casa sta andando a fuoco”. Questo disperato grido d’aiuto venne sottovalutato da molti e oggi ne stiamo pagando le conseguenze. Le critiche all’attivista svedese – fondatrice del movimento ambientalista Fridays for Future – non si sono fatte attendere: c’è chi l’ha definita “catastrofista”, chi “opportunista” ed “esagerata”. La verità, però, è una sola: il riscaldamento globale è un problema serio e Greta aveva ragione.

La bella stagione appena trascorsa è entrata nella top ten delle estati più roventi degli ultimi due secoli: si tratta solo di una banale coincidenza? Purtroppo no. Anzi, la situazione è destinata a peggiorare nel giro dei prossimi decenni, soprattutto nella zona del Mediterraneo. A dare l’allarme è il MIT, l’Istituto di Tecnologia del Massachusetts, sede della ricerca “Why Is the Mediterranean a Climate Change Hot Spot”. Analizziamo insieme i risultati ottenuti per quantificare i danni già visibili del riscaldamento globale.

Il riscaldamento globale: cosa accadrà nei prossimi anni all’area Mediterranea

Gli studiosi non hanno utilizzato mezzi termini: la temperatura media terrestre aumenterà ovunque in maniera omogenea, così come la portata delle piogge. Al contrario, nella zona Mediterranea, si registrerà nel periodo invernale una diminuzione delle precipitazioni del 40%. Prevedere tale fenomeno è importante perché permette, in aree già geograficamente penalizzate quali Medio Oriente e Africa nord-occidentale di sensibilizzare la società ad una più oculata amministrazione delle fonti di sostentamento. In poche parole, si dovranno gestire meglio le risorse idriche per evitare carenze in periodi di siccità, assicurando supporto alla popolazione e all’agricoltura.

Perché il Mediterraneo sarà un Hot Spot e quali fenomeni scientifici sono alla base di questo strano avvenimento.

Come suggerito dalla ricerca, i modelli realizzati per la previsione degli effetti del riscaldamento globale convergono verso risultati simili. A questo punto non può che sorgere una domanda: perché, a differenza del trend mondiale, l’area Mediterranea andrà incontro ad una crescente siccità? Gli scienziati del MIT hanno optato per una spiegazione abbastanza semplice. Questo strano fenomeno non è che il risultato di una combinazione di due fattori: la riduzione del gap termico tra Terra e mare e il cambiamento di intensità dei cosiddetti “Midlatitude jet stream”, cioè i venti di alta quota. Proviamo a fare un po’ di chiarezza.

In linea di massima, i temporali sono collegati alla bassa pressione, l’aria secca all’alta pressione. Una delle conseguenze del riscaldamento globale è l’aumento della portata dei “Midlatitude jet stream” ovvero dei flussi d’aria che scorrono orizzontalmente appena sotto la tropopausa e che influenzano fortemente le perturbazioni. La superficie della Terra non è omogenea: ci sono, infatti, zone pianeggianti e depressioni alternate a diverse catene montuose di grande altezza come, ad esempio le Alpi e l’Himalaya. A causa della collisione tra questi giganti montuosi e le correnti d’aria si creano regioni di bassa e alta pressione: ed è proprio in quest’ultima che si trova il bacino del Mediterraneo.

Questo curioso fenomeno, tuttavia, non riesce da solo a giustificare sufficientemente i dati allarmanti. Ad aggravare ulteriormente la situazione entra in gioco, infatti, un altro fattore. Tra qualche anno, la temperatura della terra aumenterà sensibilmente rispetto a quella del mare, ciò significa che il gradiente termico tra i due diminuirà e con esso aumenterà quello di pressione. Cosa accade se la differenza di pressione sale? Le masse d’aria saranno “spinte” con meno forza e ciò provocherà la formazione di venti minori verso l’alto. Purtroppo, tale fenomeno avverrà a favore degli anticicloni, quindi andrà ad aumentare ulteriormente la pressione e a diminuire le precipitazioni.

Cosa è possibile fare per ostacolare il riscaldamento globale

I problemi ambientali non possono essere liquidati tramite il solito “scarica barile”: tutti dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Per combattere il riscaldamento globale poche e semplici scelte sostenibili possono essere effettuate quotidianamente. Si potrebbe iniziare, ad esempio, utilizzando in casa esclusivamente lampadine fluorescenti, le quali richiedono il 60% di energia in meno rispetto alle tradizionali. Un altro espediente utile sarebbe quello di investire in elettrodomestici esclusivamente di classe energetica A o superiore, anch’essi ad alta efficienza. Inoltre, anche incrementare l’utilizzo di batterie ricaricabili, spegnere le apparecchiature in stand-by, utilizzare schermi LCD e lavatrici solo a pieno carico significherebbe alleviare le sofferenze del nostro pianeta. Pensa ai grandi vantaggi che si otterrebbero se, in questo momento, tutti iniziassimo a vivere in maniera più sostenibile.

Può, il mondo, essere salvato dalle grida d’aiuto di un’adolescente? La risposta è: probabilmente sì. Le idee e la rabbia di Greta sono quelle di un’intera generazione, la stessa che dovrà pagare lo scotto di un passato sbagliato. L’unico modo per fermare il riscaldamento globale è iniziare ad agire subito. Se non vuoi farlo per il bene del pianeta, fallo almeno per quello dei tuoi figli.