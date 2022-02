High School Cup: il primo torneo Fortnite per le scuole

Arriva l’High School Cup, il primo torneo di Fortnite che incontra le scuole superiori italiane grazie alla collaborazione tra ProGaming Italia e ScuolaZoo

“More Than a Game”, questa la promessa di ZooCom, la creative media agency che lancia la prima edizione della High School Cup. Questo evento è rivolto a tutti gli studenti tra i 14 ed i 19 anni che verranno selezionati dalle scuole di tutta Italia. Il gruppo OneDay, proprietario di ZooCom, ha come obiettivo quello di utilizzare il gaming per iniziare un dialogo tra ragazzi e aziende su orientamento e futuro professionale dei giovani.

High School Cup: il primo torneo di Fortnite tra scuole

La High School Cup è un torneo affidato a ScuolaZoo, sempre più punto di riferimento degli studenti, ed a ProGaming Italia, eccellenza dell’Esport Italiano per la gestione tecnica. Il titolo al centro del torneo sarà Fortnite, il battle royale più amato dalla Gen Z. Fortnite, riesce a coinvolgere una platea di studenti molto ampia, in termini di età e genere. Per questo risulta essere il miglior titolo che possa far incontrare il mondo del gaming a quello dell’istruzione. A tutte le scuole verrà messo a disposizione anche il video webinar che ScuolaZoo realizzerà insieme a ProGaming Italia per fare education sulle skills e le occupazioni lavorative legate direttamente al mondo del gaming.

L’obiettivo di ProGaming è quello di rendere il mondo dell’intrattenimento videoludico un’occasione di formazione sui valori che da anni portano avanti all’interno dell’azienda quali inclusione, professionalità e collaborazione. Una fonte di ispirazione per i ragazzi che vogliono affacciarsi in uno dei settori più innovativi del mondo del lavoro.

Tutto questo con l’aiuto di ZooCom e ScuolaZoo, realtà che scommettono sul mondo gaming come access gate per la formazione e l’integrazione nel mondo del lavoro per i ragazzi della Gen Z. Le fasi del torneo vanno dalle prime due settimane di announcement e recruiting da parte delle scuole superiori. Una volta conclusa questa fase si può passare a quella delle qualificazioni, disputate ogni domenica per un mese. Non finisce qui.

Infatti, durante la settimana l’hype resterà forte con anticipazioni, risultati e news sul mondo del gaming e della formazione scolastica e post-scolastica, grazie a numerose attività ideate da ScuolaZoo. Dopo la fase di qualificazione, i migliori 20 di ogni sessione della High School Cup potranno accedere alla fase finale. Un evento speciale trasmesso in live su Youtube e TikTok, con la partecipazione di figure importanti del mondo gaming.

