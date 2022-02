Fiorentina Esports e Different Store insieme per la stagione 21/22

Different Store al fianco di Fiorentina Esports per la stagione 2021/2022. Una partnership che continua dal 2018 con l’operatore di telecomunicazioni italiano

Il concept store realizzato dal provider di servizi a banda ultralarga wireless Linkem SPA diventa il nuovo Jersey Second Sponsor del team Esport Viola. Il logo “Different Store” apparirà sulla divisa della Fiorentina Esports indossata dai pro player impegnati nei tornei del circuito FIFA 22 nel arco di questa stagione, dalle Global Series alla eSerie A. Non solo, a queste vanno aggiunte tutte le varie competizioni nazionali e internazionali che il team disputerà nei prossimi mesi.

Fiorentina Esports: una partnership dai tratti innovativi

Nel concept store realizzato da Linkem a Firenze, in via De Sanctis 34, sarà presente un corner dedicato ai prodotti ufficiali della Fiorentina. Da subito sarà disponibile in esclusiva anche il nuovo E-KIT acquistabile da tutti, realizzato da Kappa per i pro player.

Linkem ha concepito Different Store con l’obiettivo di creare un luogo in cui sperimentare le applicazioni tecnologiche e ricevere assistenza specializzata per individuare le soluzioni più adatte a migliorare la vita quotidiana a casa e in ufficio.

Queste le dichiarazioni di Francesco Sortino, CMO di Linkem, che conferma la volontà della partnership di essere un punto di riferimento per i tifosi Viola, e che da la possibilità di giocare dal vivo la Final-Eight della Viola eLeague. Difatti, proprio il Different Store ospiterà a Maggio l’evento organizzato dalla Fiorentina e che vede sfidarsi virtualmente centinaia di players da tutta Italia.

