Echoes of Mana: è il nuovo gioco mobile firmato Square Enix

Square Enix ha annunciato che i giocatori possono già pre-registrarsi per il gioco di ruolo d’azione mobile Echoes of Mana su App Store e Google Play

Echoes of Mana è un gioco di ruolo mobile free to play che presenta una storia originale che intreccia sia personaggi nuovi che quelli amati della serie. I giocatori che si preregistrano riceveranno inoltre speciali ricompense di gioco quando il titolo sarà disponibile ufficialmente entro la fine dell’anno.

Echoes of Mana: la pre – registrazione è già attiva

La campagna di pre-registrazione di Echoes of Mana è già attiva da ieri e premierà i giocatori al lancio con premi in-game basati sul numero di pre-registrazioni. Le ricompense includono un numero sufficiente di Spirit Crystals per un’evocazione da 10, un alleato 3★ Primm (Boomerang) e una Memory Gem con disegni originali di Haccan.

Progettato e sviluppato da WFS, Inc., il titolo è un nuovo gioco di ruolo d’azione free-to-play in arrivo sui dispositivi mobile di tutto il mondo nel 2022. I giocatori possono dunque godersi una nuova storia con personaggi altrettanto nuovi ed altri provenienti direttamente dai precedenti capitoli della famosa serie

Il titolo consente dunque ai giocatori di immergersi nell’azione 2D che è sinonimo della serie e anche di prendere parte a una modalità multiplayer con un massimo di tre persone. Il gioco sarà disponibile per il download gratuitamente per dispositivi iOS e Android nel 2022 ed il testo sarà supportato in inglese, tedesco, francese, giapponese, cinese tradizionale e coreano.

